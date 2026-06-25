El Centre de Formació Pràctica celebra 25 anys i projecta el seu futur a la Fàbrica Nova

El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa ha commemorat aquest dilluns el seu 25è aniversari amb un acte al Palau Firal que ha servit per reivindicar la trajectòria d'un projecte que s'ha consolidat com un dels principals referents de la formació industrial a Catalunya. La celebració també ha posat la mirada en el futur, amb la previsió que el centre traslladi les seves instal·lacions a la futura Fàbrica Nova.
Un quart de segle al servei de la indústria
L'acte ha comptat amb la participació del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa i del Patronat de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs; el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras, i la directora del CFP, Emma Moreno, a més de representants institucionals, empresarials, professorat, alumnat i col·laboradors del centre.
Abans dels parlaments, les autoritats van visitar les instal·lacions del CFP al Palau Firal, que actualment ocupen una superfície de 1.650 metres quadrats, per conèixer els espais de formació i els darrers equipaments incorporats.
Durant la celebració es va fer un repàs a l'evolució del centre i als reptes de futur de la formació industrial, amb intervencions de responsables del CFP, testimonis d'un professor i d'un exalumne, i la projecció d'un vídeo commemoratiu dels seus 25 anys d'història.
Prop de 15.000 alumnes formats
El Centre de Formació Pràctica va néixer l'any 2001 impulsat per la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, la Cambra de Comerç de Manresa, l'Ajuntament de Manresa i el teixit empresarial del territori, amb el suport inicial de 29 empreses fundadores.
Les xifres acumulades durant aquest període evidencien el seu creixement. Entre el 2001 i el 2025, el CFP ha impartit més de 100.000 hores de formació a través de 1.200 cursos, amb la participació de prop de 15.000 alumnes i servei a més de 200 empreses.
Els responsables del centre destaquen també els elevats índexs de satisfacció i inserció laboral, que han convertit el CFP en una infraestructura clau per a la qualificació de professionals i la competitivitat industrial de la Catalunya Central.
Reconeixement institucional i mirada de futur
Durant la seva intervenció, Sílvia Gratacòs va definir el CFP com "un exemple clar de col·laboració publicoprivada" i "un cas d'èxit consolidat com a referent al país". També va destacar el paper del centre com a peça clau de l'ecosistema industrial del territori, capaç de connectar empresa, coneixement, tecnologia i talent.
Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va remarcar que el centre és fruit d'"una aliança estratègica" que s'ha convertit en "un èxit col·lectiu" i va assenyalar que el projecte ja mira cap al futur amb la seva integració a la Fàbrica Nova.
El conseller Miquel Sàmper va reconèixer la visió de les institucions i persones que van impulsar el projecte fa 25 anys i va reivindicar la importància de la formació pràctica per donar resposta a les necessitats de les empreses i generar mà d'obra qualificada. En aquest sentit, va defensar la necessitat de reforçar aquest model formatiu i va expressar el compromís del Govern de continuar-hi destinant recursos.
La Fàbrica Nova, el gran horitzó
De cara als pròxims anys, el Centre de Formació Pràctica preveu continuar el seu creixement vinculat al projecte de la Fàbrica Nova, on està previst el trasllat de les seves instal·lacions.
L'objectiu és reforçar el seu paper com a espai estratègic de formació, innovació i transferència de coneixement al servei de les empreses i del desenvolupament industrial del territori, mantenint-se com una peça clau en la formació del talent que necessita la indústria de la Catalunya Central.