L'Espai Barrina, ubicat a la Serra de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages, s'ha incorporat a la xarxa Cowocat Rural, la comunitat que agrupa més de cinquanta espais de coworking rurals d'arreu de Catalunya. L'adhesió consolida aquest projecte de coliving i coworking rural i situa el municipi dins del mapa català de noves iniciatives vinculades al teletreball, l'emprenedoria i la dinamització del territori.
Un projecte que combina treball, convivència i entorn natural
L'Espai Barrina és una antiga masia familiar reconvertida en un espai pensat per a professionals, emprenedors, creadors i treballadors remots que busquen desenvolupar la seva activitat en un entorn tranquil i inspirador.
Situat en plena Serra de Castelltallat, envoltat de boscos i camps i molt a prop de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, l'equipament ofereix espais de treball compartits, sales de reunions, allotjament, jardins i piscina, amb una proposta centrada en la convivència i la connexió amb el paisatge.
Els impulsors del projecte destaquen que la iniciativa vol demostrar que és possible desenvolupar projectes professionals innovadors des de zones rurals sense renunciar a la qualitat de vida.
Integració a una xarxa de referència
La incorporació a Cowocat Rural permet a Espai Barrina connectar-se amb una xarxa d'espais que comparteixen la voluntat de fomentar noves formes de treball i contribuir al desenvolupament econòmic i social dels territoris rurals.
L'adhesió converteix Espai Barrina en el primer espai de Sant Mateu de Bages integrat en aquesta xarxa, reforçant l'aposta del municipi per atraure talent, impulsar l'activitat econòmica i generar noves oportunitats vinculades a la innovació i l'emprenedoria.
Un espai obert a la dinamització del territori
Més enllà de la seva funció com a centre de treball, Espai Barrina vol esdevenir un punt de trobada per a iniciatives relacionades amb la cultura, la creativitat, el benestar, la innovació i la connexió amb la natura.
El projecte combina coworking, coliving rural i activitats obertes al territori amb l'objectiu de crear sinergies entre el món rural i les noves formes de treball. Els seus responsables consideren que aquesta incorporació a Cowocat Rural és també un reconeixement a la capacitat dels petits municipis per impulsar projectes innovadors i generar noves oportunitats de futur.
Una xarxa pionera a Europa
Cowocat Rural és un projecte de cooperació territorial impulsat pels onze grups d'acció local Leader de Catalunya i coordinat pel Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques (CIS). Creada l'any 2015, es va convertir en la primera xarxa de coworking rural d'Europa i actualment és considerada un referent internacional en aquest àmbit.
La iniciativa treballa per fomentar l'atracció i retenció de talent, la col·laboració entre territoris i la cohesió social al món rural, amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).