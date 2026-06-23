La Universitat Catalana d'Estiu a Manresa obre una edició centrada en els grans reptes del país

Manresa es prepara per acollir una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu, que se celebrarà del 25 al 27 de juny a l'Auditori de la Plana de l'Om. Sota el lema Població i recursos: un equilibri molt fràgil, la vuitena edició de les jornades reunirà experts de diversos àmbits per reflexionar sobre alguns dels principals desafiaments socials, econòmics i polítics del present. Com a principal novetat, totes les sessions seran gratuïtes i d'accés lliure amb inscripció prèvia.
Manresa, centre del debat durant tres dies
La Universitat Catalana d'Estiu a Manresa tornarà a convertir la capital del Bages en un espai de debat i divulgació de coneixement. L'organització, formada per la Universitat Catalana d'Estiu, l'Ajuntament de Manresa i Gest!, ha fet una crida a la participació ciutadana en unes jornades que volen acostar la reflexió acadèmica al conjunt de la població.
Durant tres dies, experts del món universitari, científic, econòmic i institucional abordaran qüestions d'actualitat com la defensa de la democràcia, les migracions, la crisi de l'habitatge, l'evolució demogràfica, la salut pública, les energies renovables o l'auge de l'extrema dreta.
Una lliçó inaugural sobre l'economia catalana
L'acte inaugural tindrà lloc el dijous 25 de juny a 2/4 d'11 del matí amb la conferència El miracle industrial i econòmic català, a càrrec d'Albert Carreras, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra i membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
La ponència donarà el tret de sortida a un programa que combinarà conferències, taules rodones i debats amb l'objectiu d'analitzar els canvis i transformacions que afronta la societat catalana.
Participants de referència
Entre els ponents previstos hi figuren algunes de les veus més reconegudes dels àmbits acadèmic, periodístic i intel·lectual del país. És el cas de Vicenç Villatoro, Salvador Cardús, Xavier Cuadras Morató, un dels autors de l'informe Fènix, Mònica Terribas i Jordi Casassas.
També hi participaran especialistes en sectors com la demografia, l'urbanisme, l'energia, la salut i l'economia. Entre aquests destaquen la cap del Servei d'Urgències d'Althaia, Dolors Garcia Pérez, i la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mariona Riera-Lázaro.
Activitats culturals complementàries
A més de les sessions de debat, el programa incorporarà diverses activitats culturals vinculades a les temàtiques tractades durant les jornades.
Entre les propostes previstes hi ha la projecció del documental Esperant l'aigua, centrat en els regadius i el paisatge de l'Horta de València, així com del curtmetratge Sisè primera, que aborda les dificultats d'accés a l'habitatge.
Inscripcions obertes
Tot i que l'accés a les sessions serà gratuït per primera vegada, les persones interessades hauran de formalitzar una inscripció prèvia a través de la pàgina web de la Universitat Catalana d'Estiu. L'aforament de l'Auditori de la Plana de l'Om és limitat i les places s'assignaran fins a completar la capacitat disponible.
Amb aquesta nova edició, la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa referma la seva voluntat de fomentar el pensament crític, el debat públic i la divulgació del coneixement sobre els grans reptes que marcaran el futur de Catalunya.