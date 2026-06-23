Manresa demana prudència davant l'onada de calor i activa els refugis climàtics

L'Ajuntament de Manresa ha fet una crida a la prudència davant l'onada de calor que afecta la comarca del Bages i que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es mantindrà almenys fins dimecres. El consistori recorda la disponibilitat de la xarxa de refugis climàtics municipals i demana extremar les precaucions, especialment de cara a la revetlla de Sant Joan, per l'elevat risc d'incendi derivat de les altes temperatures i la sequedat de la vegetació.
Avís de calor intensa al Bages
La petició de prudència arriba després que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) hagi emès avisos per calor intensa i que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) mantingui activada la fase d'alerta del pla Procicat.
Aquest dilluns, la comarca del Bages es trobava sota un avís de calor molt intensa amb un grau de perill de 4 sobre 6, especialment durant la franja central de la tarda. De cara a dimarts, el risc diürn disminuirà fins a un nivell moderat de 2 sobre 6, tot i que es preveu que les temperatures nocturnes continuïn sent elevades.
Segons les dades oficials, l'episodi d'altes temperatures s'allargarà com a mínim fins al dimecres 24 de juny.
Refugis climàtics i espais frescos a disposició de la ciutadania
Per facilitar espais de confort tèrmic a les persones que no disposin de sistemes de climatització a casa, l'Ajuntament manté operativa la xarxa municipal de refugis climàtics en els seus horaris habituals.
Paral·lelament, el consistori recomana refugiar-se en zones verdes i ombrejades de la ciutat, especialment en espais amb vegetació abundant i presència d'aigua. Entre els indrets recomanats hi ha els parcs de l'Agulla, Puigterrà, el Cardener, Sant Ignasi i Can Font.
Crida a la responsabilitat durant la revetlla de Sant Joan
L'Ajuntament també ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva davant la proximitat de la revetlla de Sant Joan. La combinació de temperatures que poden apropar-se als 40 graus, la baixa humitat característica de l'interior de Catalunya i l'estat de la vegetació incrementen notablement el risc d'incendi.
En aquest sentit, es recorda que està prohibit llançar petards o encendre fogueres a menys de 400 metres de zones forestals i es demana limitar al màxim l'ús de material pirotècnic en espais urbans situats a prop de zones verdes o massa forestal.
Especial atenció als col·lectius més vulnerables
El consistori insisteix en la necessitat de prestar una vigilància especial als col·lectius més sensibles als efectes de la calor extrema. Entre aquests hi ha les persones majors de 75 anys que viuen soles o disposen de pocs recursos, les persones amb discapacitats físiques o psíquiques, les persones amb malalties cròniques i aquelles que desenvolupen activitats laborals o físiques a l'aire lliure durant les hores de màxima insolació.
L'Ajuntament recomana mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i fer un seguiment actiu de familiars, veïns i persones vulnerables per prevenir possibles afectacions derivades de l'onada de calor.