El nou edifici de la casa Barnahus a Manresa obrirà al novembre

La nova casa Barnahus que la Generalitat construeix a Manresa per atendre infants i adolescents víctimes de violència obrirà al novembre. Es fa a un solar cedit per l'Ajuntament i amb una inversió d'1,4 milions d'euros. Des del 2024, hi ha un edifici provisional a la carretera de Vic que ha atès un total de 435 joves de la Catalunya Central. La previsió és traslladar el servei i l'equip de cinc professionals al nou edifici. "Aquí veiem només una part, que és la punta de l'iceberg", ha dit el secretari general del Departament de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha admès que encara hi ha agressions en àmbits familiars o escolars que no transcendeixen. Aquest projecte, ha afirmat, garanteix "màxima protecció" a les víctimes.
Aquest dilluns s'ha fet una visita d'obres on s'ha explicat que l'edifici està dissenyat perquè tingui un aspecte de llar. Comptarà amb 430 m2 i una part important de jardins a l'exterior. Per preservar la privacitat dels infants i adolescents, hi ha diferents sortides que van des de l'interior de l'edifici fins al jardí. La construcció combinarà el formigó i materials de construcció més tradicionals amb solucions més modernes com ara una estructura de fusta.
A banda d'espais privats i comunitaris, també inclou una sala de gravació i una altra de visualització. La coordinació amb tots els departaments i organismes policials i judicials busca evitar la revictimització de les víctimes i és una de les claus d'aquest model. Segons ha detallat el secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, professionals com ara policies o pediatres "venen quan toca" fins a la casa Barnahus i així els menors i les famílies no s'han de desplaçar.
Un edifici "molt esperat"
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha subratllat que era un equipament que "portaven molt de temps esperant" i ha recordat que la cessió del solar, situat entre el carrer Joan Fuster i la carretera del Pont de Vilomara, es va fer fa quatre anys. Tot i això, des del 2024 va posar-se en marxa una Barnahus en un emplaçament provisional a la ciutat, que ha permès atendre un total de 435 infants i adolescents de tota la Catalunya Central. Els joves no hi dormen, però sí que reben l'atenció d'un equip multidisciplinari format per 5 professionals.
Per l'alcalde, aquest servei és un exemple d'"excel·lència en l'atenció pública" i ha recordat que hi arriben "casos molt extrems que s'han de tractar amb molta cura, prudència i oferint-los un entorn segur". I això vol dir bons professionals i també un entorn adequat per fer-ho possible, ha afegit.
La inversió total és d'1,4 milions d'euros i s'ha comptat amb fons Next Generation.
14 serveis en marxa en 13 cases
El programa, que atén joves d'entre 0 i 17 anys, es va començar a desplegar el 2020 i des de llavors ja disposa de 14 serveis i 13 cases – a Barcelona està duplicat-. En paral·lel també hi ha cinc edificis en construcció, com és Manresa, la Seu d'Urgell, Terrassa, Mataró i Tortosa. En el cas de Lleida, està pendent d'iniciar-se les obres.