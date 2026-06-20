L'Ajuntament rebutja una moció sobre el Club Patí Manresa que el govern desvincula de l'entitat

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha rebutjat aquest dijous una moció de Junts per Manresa que reclamava mesures urgents per millorar les condicions en què desenvolupa l'activitat el Club Patí Manresa. Durant el debat, el govern municipal ha assegurat que la proposta no responia a una demanda formal de l'entitat i ha defensat les inversions realitzades els darrers anys.
Junts alerta de les dificultats de l'entitat
La moció, defensada per la regidora de Junts Lluïsa Tulleuda, plantejava la necessitat d'elaborar un informe tècnic sobre l'estat de les instal·lacions utilitzades pel Club Patí Manresa, executar actuacions de manteniment i seguretat, estudiar alternatives per disposar d'un espai adequat per a la pràctica de l'hoquei i establir un calendari d'actuacions.
Tulleuda va exposar que les condicions actuals de la pista de la Balconada, on el club realitza alguns dels entrenaments, dificulten el funcionament del club i va advertir de la pèrdua de jugadors cap a altres municipis. Segons va explicar, la iniciativa pretenia donar veu a una situació que va qualificar de "crítica" per al futur de l'entitat.
La regidora també va recuperar la proposta que en el seu moment havia plantejat el club per construir una nova pista a Cal Gravat amb participació privada, una opció que finalment no va prosperar.
El govern defensa les inversions realitzades
El regidor d'Esports, Anjo Valentí, va recordar que l'Ajuntament manté contacte habitual amb el Club Patí Manresa i va subratllar que el problema de la manca d'espais adequats per a l'hoquei és una qüestió que s'arrossega des de fa anys.
Valentí va destacar les actuacions executades durant el mandat a la Balconada, amb una inversió de 238.000 euros destinada, entre altres millores, a la instal·lació d'un nou terratzo específic per a patins, una tanca adequada per a la pràctica de l'hoquei i nous vestidors.
El regidor també va explicar que el consistori ja disposa d'un estudi sobre la construcció d'un futur pavelló d'entrenament específic per a aquesta disciplina, valorat en uns 2,5 milions d'euros, tot i que va admetre que actualment no hi ha disponibilitat pressupostària per executar-lo.
El govern nega que sigui una petició del club
Un dels aspectes que va centrar el debat va ser l'origen de la iniciativa. Valentí va assegurar que, després de conèixer la presentació de la moció, es va posar en contacte amb el president del Club Patí Manresa, que li hauria confirmat que la proposta "no sortia en nom de la junta" ni representava una petició formal de l'entitat.
En la mateixa línia, l'alcalde Marc Aloy va qüestionar que la situació del club fos tan extrema com es plantejava a la moció i va remarcar que, si fos així, l'entitat hauria traslladat directament aquesta preocupació a l'alcaldia.
Tot i que diversos grups municipals van expressar comprensió per les dificultats que afronta l'hoquei manresà, també es van plantejar dubtes sobre si la iniciativa responia realment a una demanda consensuada del club.
La moció queda rebutjada
Finalment, la proposta de Junts no va obtenir prou suports per prosperar. La moció va ser rebutjada amb 14 vots en contra -el govern i Vox- i 11 a favor -Junts, Fem Manresa i Nacionalista-.