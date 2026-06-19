El govern defensa l'asfaltatge de la plaça Neus Català per seguretat i funcionalitat

El grup municipal Nacionalista va demanar explicacions al govern durant el ple d'aquest dijous sobre la pavimentació amb asfalt de la plaça Neus Català, popularment coneguda com a plaça de Crist Rei. El regidor d’Urbanisme, Carles Garcia Estany, va defensar que la intervenció respon a criteris urbanístics, de seguretat i de funcionalitat, mentre que el portaveu nacionalista, Sergi Perramon, va traslladar les queixes recollides entre veïns i comerciants.
El grup Nacionalista qüestiona la transformació de la plaça
Sergi Perramon va recordar que les obres de la tercera fase de reurbanització del carrer Guimerà han comportat la substitució de l'antic paviment de rajoles de la plaça per una capa d'asfalt que, segons va afirmar, ha generat "una notable sorpresa entre la ciutadania i el teixit comercial".
El portaveu nacionalista va exposar que, a criteri del seu grup, "aquest acabat de quitrà desvirtua la qualitat de l'espai urbà" i va formular tres preguntes al govern. D'una banda, va voler saber si es tracta d'una solució definitiva o provisional. També va demanar quins són els motius tècnics i de disseny que han portat a escollir l'asfalt "rebaixant el nivell de qualitat i de coherència estètica amb l'entorn patrimonial de l'església de Crist Rei". Finalment, va preguntar si s'ha tingut en compte "l'augment de les temperatures que provocarà aquest nou paviment a causa de l'absorció de calor".
El govern apel·la a criteris urbanístics i de seguretat
El regidor d’Urbanisme, Carles Garcia Estany, va agrair que es plantegés la qüestió perquè, segons va dir, ha estat "un tema que ha generat debat" i va voler aprofitar l'ocasió per fer "explicació i pedagogia".
Garcia va assegurar que entenen "perfectament la preocupació i expectativa que s'ha generat", ja que la plaça ha mantingut durant molts anys una imatge associada al paviment de rajola i marbre. Tot i això, va explicar que la decisió s'ha pres a partir de "la combinació de múltiples factors o raons".
Segons el regidor, l'actuació busca donar continuïtat al tram nord del Passeig, on ja predomina l'asfalt, i alhora destacar elements singulars de l'espai. "S'ha optat per allargar l'asfalt en el tram nord per donar més protagonisme visual al cercle mosaic existent al final del tram sud i al nou paviment ceràmic del carrer Guimerà", va explicar.
Una plaça preparada per a usos intensius
Entre els arguments exposats pel govern també hi ha la resistència del material. Garcia va recordar que la plaça Neus Català és "un punt central sotmès a molta activitat urbana" on sovint s'instal·len camions de fires, unitats mòbils del Banc de Sang o altres elements pesants. "A diferència de la rajola, l'asfalt és el material més idoni per suportar tot tipus de càrregues i esforços sense trencar-se", va defensar.
El regidor també va posar l'accent en la seguretat dels vianants. Va recordar que l'anterior paviment era objecte de queixes recurrents perquè "en episodis de pluja resultava molt, molt relliscós" i generava riscos de caigudes, especialment entre la gent gran. "El nou paviment soluciona aquesta problemàtica i garanteix un pas més segur", va afirmar.
El govern descarta un impacte rellevant sobre la calor
Pel que fa a la preocupació ambiental, Garcia va assegurar que la qüestió s'ha tingut en compte. Va remarcar que la reforma del carrer Guimerà incorpora més arbrat i més superfície d'ombra, amb arbres situats més a prop de la plaça que abans.
A més, va relativitzar l'impacte de l'asfalt sobre les temperatures urbanes. "La superfície d'asfalt de la plaça Neus Català és mínima en el conjunt de la xarxa de carrers i que afecti, augmenti o disminueixi l'efecte de calor, no fa diferència", va assegurar.
El regidor va confirmar també que la solució és definitiva, tot i que encara resta pendent instal·lar un banc commemoratiu al voltant de l'arbre central de la plaça.
El color s'anirà integrant amb l'entorn
Garcia va voler transmetre un missatge de tranquil·litat davant les crítiques per l'aspecte visual actual de l'espai. "Entenem que ara mateix el color és xocant, pot semblar estrany", va reconèixer. Tanmateix, va explicar que l'asfalt anirà modificant el seu aspecte amb el pas del temps. "En menys d'un any aquesta negror es transformarà fins a agafar un to més gris clar", va dir, afegint que acabarà assemblant-se als paviments de l'entorn.
També va destacar que aquesta solució és habitual en grans ciutats europees com París, Londres o Berlín, on s'utilitza en zones de passeig per criteris de seguretat i practicitat.
Perramon reclama més participació ciutadana
En el torn final, Sergi Perramon va evitar entrar a discutir els arguments tècnics però va insistir en la necessitat d'implicar més la ciutadania en actuacions que afecten espais emblemàtics. El portaveu nacionalista va defensar que "en punts tan emblemàtics i centres neuràlgics estaria bé que hi pogués haver més participació ciutadana" i que les decisions també es poguessin basar "en criteris de la gent de la ciutat".
Per la seva banda, Garcia va recordar que el projecte va seguir la tramitació ordinària i que la reurbanització ja havia estat aprovada durant el mandat anterior. El regidor va concloure fent una crida a valorar el conjunt de la transformació urbanística de l'àrea central i es va mostrar convençut que, un cop finalitzades les obres del carrer Guimerà, "tot quedarà més integrat".