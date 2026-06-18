Manresa aprova un pla d'accessibilitat amb 13,7 milions d'euros d'inversió prevista

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat inicialment aquest dijous el nou Pla d'accessibilitat de l'espai públic, un document estratègic que fixa les actuacions necessàries per avançar cap a una ciutat més accessible i inclusiva. El pla, defensat per la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero, preveu una inversió global de 13,67 milions d'euros distribuïda en quatre fases d'execució.
Aprovació amb l'única oposició de Vox
El dictamen ha rebut el suport de tots els grups municipals excepte Vox, que hi ha votat en contra. Tot i el consens majoritari, diversos grups han advertit durant el debat que el document haurà de "traduir-se ara en actuacions concretes" i han recordat que la seva elaboració s'ha allargat durant quatre anys.
El pla arriba per donar compliment a la legislació catalana en matèria d'accessibilitat i esdevé l'eina que haurà de guiar les intervencions municipals destinades a eliminar barreres urbanes i facilitar una mobilitat autònoma i segura per a totes les persones, independentment de les seves capacitats o necessitats específiques.
Un full de ruta per transformar l'espai públic
El document ha estat redactat per l'arquitecte Jaume Casas Busquets per encàrrec de l'Ajuntament i té com a objectiu analitzar l'estat actual de l'accessibilitat a la ciutat, detectar les mancances existents i establir les prioritats d'actuació.
Segons recull el dictamen aprovat, el pla neix amb la voluntat de convertir-se en una eina d'informació, anàlisi i planificació que permeti assolir una mobilitat plenament accessible i eliminar les barreres que s'han anat generant tant per les característiques històriques de la ciutat com per la seva evolució urbana.
L'estudi incorpora un programa d'actuacions estructurat en quatre etapes i fixa un pressupost total de 13.670.035,24 euros per executar les millores previstes.
Procés participatiu amb entitats i associacions
Durant la redacció del document s'han dut a terme diferents sessions participatives impulsades per la unitat de Barris, Acció Comunitària i Participació de l'Ajuntament. En aquestes trobades hi han pres part associacions veïnals dels diferents barris de Manresa i altres entitats vinculades a la mobilitat i la inclusió social.
Les aportacions recollides s'han incorporat al pla en forma d'un annex que identifica problemàtiques i necessitats que s'hauran d'abordar de manera progressiva durant el desplegament de les actuacions previstes.
Ara s'obre el període d'al·legacions
Amb l'aprovació inicial, el Pla d'accessibilitat de l'espai públic de Manresa se sotmetrà ara a informació pública durant trenta dies. Durant aquest període, qualsevol persona podrà consultar el document i presentar suggeriments, observacions o al·legacions.
Si no es presenten reclamacions durant aquest termini, el pla quedarà aprovat definitivament de manera automàtica sense necessitat de tornar al ple municipal.