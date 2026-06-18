El festival Camins de Manresa amplia el Village per l'alta demanda d'entrades

El festival Camins de Manresa ha presentat aquest dijous la programació completa del Village, l'espai que complementarà els concerts principals de la seva primera edició i que finalment serà més gran del que s'havia previst inicialment. L'organització ha decidit ampliar-ne les dimensions arran del bon ritme de venda d'entrades, una dada que reforça les expectatives sobre el nou esdeveniment musical que se celebrarà del 10 al 18 de juliol al Palau Firal.
El Village es convertirà en un dels espais centrals de l'experiència del festival. Obrirà portes cada dia a les 7 de la tarda i combinarà música en directe, gastronomia, vins, còctels i sessions de DJ abans i després dels concerts principals.
Segons ha explicat el director de Promo Arts Music i del festival, Xavier Pascual, l'espai és una peça clau del projecte. "Per nosaltres el Village és un dels espais importants del festival i hi dediquem pràcticament el mateix o més temps que a treballar l'auditori de concerts", ha assegurat.
El Village creix per la bona resposta del públic
Una de les novetats destacades és l'ampliació de l'espai respecte al plantejament inicial. Pascual ha confirmat que la decisió s'ha pres per la resposta del públic abans fins i tot de l'inici del festival. "Inicialment havíem previst fer un Village més petit, però degut a la bona venda d'entrades que estem obtenint hem ampliat la zona del Village", ha explicat.
Tot i que l'organització no ha volgut facilitar encara xifres concretes de venda fins a més endavant, sí que ha admès que la demanda està sent positiva. "Si no anés bé, no presentaríem el que presentem ara", ha afirmat el director del festival.
Un aparador per al talent musical del Bages
La programació musical del Village començarà cada dia a les 8 del vespre i tindrà una clara aposta pels artistes del territori. Per l'escenari hi passaran Àuria Franch, Sara Roy, Elisa Mas, Gemm Sol, Riner i La Churry, en una selecció que vol posar en valor el talent musical de Manresa i del conjunt de la comarca.
L'objectiu és que els assistents arribin amb temps suficient per gaudir de la proposta cultural abans del concert principal, previst a les 10 de la nit.
Gastronomia amb producte local i oferta street food
L'altra gran pota del Village serà la gastronòmica. L'espai reunirà fins a sis propostes diferents que combinaran opcions gurmet i street food.
Entre les primeres hi haurà les elaboracions de la Torre Busquet, vinculada al restaurant Ca l'Amador, i una selecció de Formatges Muntanyola. L'oferta es completarà amb propostes més informals com les hamburgueses de Deleito, les pizzes de Squadra Pizza Lab, els Cachopo Kings i una food truck especialitzada en frankfurts.
Pascual ha explicat que s'ha buscat donar resposta a diferents perfils de públic. "Hi haurà gent que voldrà una hamburguesa o alguna cosa ràpida, però també hi haurà qui preferirà un carpaccio o una taula de formatges de quilòmetre zero", ha assenyalat.
Vins del Pla de Bages i aftershow amb el segell d'El Sielu
El Village comptarà també amb quatre espais de begudes diferenciats. Una de les apostes destacades serà la barra especialitzada en vins de la DO Pla de Bages, on es podran degustar referències de diversos cellers de la denominació. A més, hi haurà una barra de còctels, una d'Estrella Damm i una altra de Coca-Cola.
Quan acabin els concerts principals, l'activitat continuarà amb sessions de DJ organitzades per El Sielu, un dels espais d'oci nocturn de referència de la ciutat.
Una experiència que va més enllà del concert
Des de l'organització insisteixen que el Village és un element diferencial respecte a altres propostes musicals. "Camins és un festival boutique. No només és anar a veure un concert, sinó anar a viure una experiència", ha resumit Pascual.
El director ha detallat que els assistents podran arribar hores abans del concert, sopar, veure actuacions en directe, gaudir de les diferents propostes gastronòmiques i allargar la nit després de l'actuació principal.
Tot aquest contingut estarà inclòs en el preu de l'entrada. Tanmateix, l'accés al Village quedarà restringit exclusivament als assistents dels concerts del festival.
La primera edició de Camins se celebrarà del 10 al 18 de juliol al Palau Firal de Manresa amb un cartell encapçalat per Luz Casal, Joan Dausà, God Save The Queen, Sergio Dalma, Sopa de Cabra i Rosario. El projecte, impulsat per Promo Arts Music amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de Manresana d'Equipaments Escènics, aspira a consolidar-se com una de les cites destacades de l'estiu musical a la Catalunya Central.