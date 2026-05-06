El festival Camins Manresa ven prop del 40% d'entrades en les primeres hores

El nou festival Camins Manresa ha arrencat amb força la venda d'entrades, amb prop de 6.000 tiquets venuts -al voltant del 40% de l'aforament- en només unes hores des de la seva posada a la venda aquest dimarts al vespre.
Una arrencada per sobre de les expectatives
Segons ha valorat l'organització, les xifres inicials superen les previsions i evidencien l'interès del públic per aquest nou esdeveniment musical d'estiu a la ciutat. Des del festival s'ha valorat molt positivament la resposta, especialment per part de Manresa i el conjunt del Bages, i s'ha interpretat com una confirmació de l'encert de la proposta.
Pel que fa als concerts, l'actuació de Joan Dausà és la que ha registrat més demanda, amb prop del 70% de les entrades venudes, seguida de Sopa de Cabra amb aproximadament el 50%, mentre que la resta d'artistes se situen entorn del 30%.
Un nou festival amb grans noms
El festival Camins celebrarà la seva primera edició del 10 al 18 de juliol al Palau Firal de Manresa, amb un cartell que inclou artistes com Rosario, Sergio Dalma, Luz Casal o el grup God Save The Queen.
L'esdeveniment, impulsat per Promo Arts Music amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i Manresana d'Equipaments Escènics, aspira a consolidar-se com una cita destacada dins el calendari musical d'estiu a la Catalunya Central.
