El nou festival Camins posa a la venda les entrades per a la seva primera edició a Manresa

El nou festival de música Camins, que se celebrarà aquest estiu a Manresa, posa aquest dimarts a la venda les entrades per als seus concerts. Els tiquets es podran adquirir a partir de les 8 del vespre a través del web oficial del certamen, i des de dimecres també estaran disponibles a les taquilles del Kursaal.
Un cartell amb noms destacats i gran expectació
Aquesta primera edició del festival, que tindrà lloc del 10 al 18 de juliol, comptarà amb artistes de primer nivell com Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen.
L'esdeveniment ha generat una gran expectació des de la seva presentació. En els primers dies, el web del festival ha registrat més de 10.000 visites, tot i que encara no s'havien posat a la venda les entrades. Paral·lelament, el compte oficial d'Instagram ha superat els 2.600 seguidors i ha acumulat més de 12.000 interaccions en les seves publicacions.
Concerts a l'aire lliure al Palau Firal
Els concerts tindran lloc a l'exterior del recinte del Palau Firal de Manresa, en un espai a l'aire lliure que acollirà cada nit, a partir de les 10 de la nit, una actuació de gran format. El festival oferirà un doble model d'aforament: un amb seients per a 2.600 espectadors i un altre de format mixt amb capacitat per a fins a 4.000 persones.
A més dels concerts principals, el recinte disposarà d'una zona de restauració i gastronomia, així com d'un escenari secundari amb actuacions de tarda. La programació es completarà amb música ambient i espais de còctels un cop finalitzats els concerts.
Impuls cultural amb suport institucional
El festival Camins compta amb el suport de Ajuntament de Manresa i de Manresana d'Equipaments Escènics, i està impulsat per Promo Arts Music, una promotora amb una àmplia trajectòria en l'organització de festivals com l'Acústica, Sons del Món o Strenes.
Amb aquesta proposta, Manresa suma un nou esdeveniment cultural de gran format que aspira a consolidar-se dins el calendari musical d'estiu a la Catalunya Central.