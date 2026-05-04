Vi, música i patrimoni: la Fira ViBa ja té a punt la seva edició més ambiciosa

El Bages tornarà a convertir-se en epicentre de la cultura del vi amb la celebració de la novena edició de la Fira ViBa, que tindrà lloc del 4 al 7 de juny amb una programació que inclou una trentena d'activitats repartides entre diversos municipis. Tot i aquest abast territorial, Manresa concentrarà els principals actes d'una fira que s'ha consolidat com un referent de l'enoturisme a la Catalunya Central. Des d'aquest mateix dilluns, ja es poden reservar les entrades i abonaments per participar en les diferents propostes.
L'esdeveniment, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i altres agents del territori, té com a objectiu posar en valor el patrimoni vitivinícola del Bages, promoure el consum de productes de proximitat i reforçar l'atractiu turístic de la comarca a través d'una oferta que combina vins, gastronomia, cultura i paisatge.
El Parc de la Seu, escenari de dues cites clau
Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme del Parc de la Seu, que acollirà dues de les activitats centrals de la fira. L'espai, amb la imponent Basílica de la Seu de Manresa com a teló de fons, esdevindrà el punt de trobada per a dues propostes que combinen gastronomia, vi i ambient festiu.
La primera serà el Sopar Fira ViBa, que donarà el tret de sortida a la programació el dijous 4 de juny. Es tracta d'una proposta gastronòmica col·laborativa basada en vuit platets elaborats amb producte de temporada i maridats amb vins de la DO Pla de Bages. En aquesta ocasió, el protagonisme recaurà en el pèsol i els fruits amb tavella, en una iniciativa que anirà a càrrec de Slow Food Catalunya Central.
L'endemà, divendres 5 de juny, el mateix espai acollirà la Nit de Picapolls, una de les cites més emblemàtiques de la fira. Nascuda l'any 2013, aquesta proposta torna enguany al seu escenari original amb la voluntat de reivindicar la varietat autòctona picapoll en un ambient festiu i arrelat al territori. El públic podrà degustar vins elaborats amb aquesta varietat en una barra circular de botes, acompanyats d'una proposta gastronòmica de VOCI Gastrovinoteca i amb música en directe de la banda bagenca RubberSoul, que oferirà un repertori dels grans èxits de The Beatles.
El Pati del Casino, epicentre del cap de setmana
El cap de setmana, l'activitat es traslladarà al Pati del Casino, que tornarà a ser l'escenari central amb un horari ampliat i una oferta pensada per a tots els públics.
El dissabte 6 de juny tindrà lloc la Mostra de Vins de la DO Pla de Bages, amb la participació dels 21 cellers i viticultors de la denominació d'origen. Entre els elaboradors presents hi haurà noms destacats com Abadal, Oller del Mas o Collbaix, així com diversos projectes vitivinícoles emergents. La jornada es completarà amb una proposta gastronòmica de VOCI Gastrovinoteca, ambient musical a càrrec de DJ Thirty i activitats familiars com la zona Most, amb una instal·lació de circ construïda amb botes de vi.
Un dels moments destacats del dissabte serà l'actuació del cantautor Guillem Roma, que presentarà el seu nou disc Ritual d'expropiació. Paral·lelament, la cooperativa Senders Vius oferirà demostracions en directe de construcció amb pedra seca, una tècnica ancestral estretament vinculada al paisatge vitivinícola del Bages.
El diumenge 7 de juny, la fira adoptarà un format més informal amb una barra compartida en què els mateixos elaboradors oferiran els seus vins en un ambient distès. La jornada inclourà també activitats de cultura popular, com l'actuació dels Tirallongues de Manresa i la cercavila dels Joves Geganters de Manresa.
La música tornarà a ser protagonista amb la sessió d'electroswing de DJ Saraswati i el concert de la cantant i trompetista Alba Armengou, que presentarà el seu treball Blancos y Grafitos en format trio per cloure la fira.
Abonaments i experiències adaptades al públic
Per facilitar l'accés a les activitats, l'organització ha previst diversos formats d'abonament. Entre aquests, destaca el pack per a la Nit de Picapolls, que inclou tres tapes i tres copes de vi, així com dues opcions per al cap de setmana: un pack individual amb copa, porta-copes i nou tastos, i un pack duo amb dues copes i dotze tastos.
Rutes, tastos i patrimoni vitivinícola
Més enllà dels actes centrals, la Fira ViBa desplegarà una àmplia oferta d'activitats complementàries arreu de la comarca. El programa inclou visites guiades amb tast als cellers de la DO Pla de Bages, rutes pel patrimoni vitivinícola i accés a espais singulars sovint tancats al públic.
Entre aquests, destaquen les tines i cellers amagats al centre històric de Manresa, els cups excavats a la roca de Navàs, la torre modernista d'Abadal o el Monestir de Sant Benet de Bages. També es podran visitar espais emblemàtics com les tines de la vall del Flequer o les del riu Llobregat, testimonis del passat vitivinícola de la comarca.
A més, s'han programat diversos tastos especials, entre els quals destaca una proposta innovadora que combina vi i joieria artística amb el projecte Set de Joia. L'activitat, conduïda per la sommelier Dúnia Vargas, establirà un diàleg entre vins de la DO Pla de Bages i peces de creació contemporània.
Esport, cultura i territori
El diumenge 7 de juny també se celebrarà la tercera edició de la Mitja ViBa, una cursa popular que combina esport i cultura del vi amb recorreguts de 5, 10 i 21 quilòmetres entre vinyes. La prova inclourà tastos durant el recorregut i a l'arribada, en una proposta que vol unir activitat física i descoberta del territori.
Un projecte per posar en valor el Bages
El Bages és una comarca amb una llarga tradició vitivinícola i un patrimoni singular marcat per les barraques i tines de pedra seca, així com per varietats autòctones com el picapoll. La Ruta del Vi DO Pla de Bages treballa per preservar i difondre aquest llegat, combinant història, paisatge i producció vinícola de qualitat.
En aquest context, la Fira ViBa s'ha consolidat com una eina clau per donar visibilitat a aquesta riquesa i fomentar el turisme de proximitat. L'esdeveniment és possible gràcies a la implicació d'elaboradors, viticultors, restauradors i entitats del territori, i compta amb el suport d'institucions com el Consell Comarcal del Bages, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.