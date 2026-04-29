Aigües de Manresa instal·la plaques solars a la Culla per reduir el consum energètic

Aigües de Manresa ha iniciat les obres per instal·lar una planta fotovoltaica al dipòsit de la Culla amb l'objectiu de reduir el consum energètic i avançar en la sostenibilitat del cicle de l'aigua. La nova infraestructura tindrà una producció estimada equivalent al consum d'entre 72 i 100 llars i permetrà cobrir aproximadament el 40% de la demanda energètica del sistema. Els treballs s'allargaran uns tres mesos i formen part de l'estratègia d'eficiència i autosuficiència de l'empresa.
Una instal·lació per reduir el consum del sistema d'aigua
La planta fotovoltaica tindrà una potència de 168,3 kWp i una producció anual prevista de 272.411 kWh. Aquesta energia es destinarà principalment a reduir el consum associat al bombament d'aigua, una de les activitats amb més despesa elèctrica dins la gestió del cicle integral.
El projecte té una inversió de 296.170,70 euros i s'emmarca en la voluntat de l'empresa de millorar l'eficiència energètica de les seves instal·lacions.
Un projecte vinculat als fons europeus Next Generation
L'actuació forma part del projecte Sostenibilitat en el cicle de l'aigua, impulsat per Aigües de Manresa amb el suport dels fons Next Generation, a través del PERTE per a la digitalització del cicle de l'aigua del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Aquest marc de finançament permet impulsar actuacions orientades a la modernització i sostenibilitat dels serveis vinculats a l'aigua.
Continuïtat de l'aposta per l'energia solar
La nova instal·lació a la Culla dona continuïtat a altres projectes similars de l'empresa. Aquest mateix any, Aigües de Manresa ha posat en marxa una planta solar a la potabilitzadora de la ciutat, que ha permès superar el 20% d'autoconsum energètic en els primers mesos de funcionament.
Aquesta instal·lació ha generat prop de 51.000 kWh, equivalents al consum d'entre 13 i 19 llars, i reforça l'estratègia de transició energètica de l'empresa pública.