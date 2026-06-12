Jacob Petrus reivindica a Manresa l'acció compartida davant la crisi climàtica

El geògraf i climatòleg Jacob Petrus ha participat aquest divendres en una jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa per reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic i el paper de les empreses en la transformació energètica.
La divulgació, clau per afrontar el repte climàtic
La crisi climàtica, els seus efectes sobre el territori i les possibles respostes des de diferents àmbits han centrat la jornada Crisi climàtica: del diagnòstic local a l'acció global, organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa i celebrada aquest divendres a UManresa.
L'acte ha comptat amb la participació del geògraf i climatòleg Jacob Petrus, director del programa Aquí la Tierra de TVE, que ha ofert una ponència sobre les causes i les conseqüències de la crisi climàtica, amb una atenció especial a l'àrea mediterrània, una de les zones especialment vulnerables als seus efectes.
Durant la seva intervenció, Petrus ha remarcat la importància de la divulgació i del coneixement per afrontar aquest desafiament. Segons ha assenyalat, una millor comprensió del fenomen afavoreix una major predisposició a adoptar mesures que contribueixin a mitigar-ne els impactes.
La implicació de la ciutadania i de les empreses
El climatòleg ha defensat que la resposta a la crisi climàtica no depèn exclusivament de grans objectius o decisions institucionals, sinó que també requereix la implicació activa de la ciutadania i del teixit empresarial.
En aquest sentit, ha subratllat que tothom pot contribuir a reduir-ne els efectes des del seu àmbit d'actuació i ha reivindicat la necessitat que les administracions protegeixin especialment els col·lectius més vulnerables davant episodis climàtics extrems, amb mesures com la creació de refugis climàtics.
Petrus també ha convidat les empreses a reflexionar sobre les accions que poden impulsar per reduir el seu impacte ambiental i avançar cap a models més sostenibles.
Empreses del territori comparteixen experiències
La segona part de la jornada s'ha dedicat a una taula rodona moderada pel mateix Jacob Petrus, en què quatre empreses del territori han exposat les seves experiències en sostenibilitat i transició energètica.
Hi han participat Aran Leon, cofundador de Cerveses La Pirata; Judit Bosch, responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat d'Oliva Torras; Laura Clemente, tècnica de Medi Ambient i Sostenibilitat d'Ausa, i Esteve Pintó, director de Domini Ambiental.
Els representants empresarials han compartit projectes impulsats en els seus respectius sectors i les dificultats trobades durant el procés. Malgrat les diferències entre les empreses participants, tots han coincidit a assenyalar que les inversions vinculades a la transició energètica generen retorn econòmic i aporten millores en eficiència i competitivitat.
També han reclamat més facilitats per part de les administracions públiques i una reducció de les càrregues burocràtiques per agilitzar la implantació de projectes relacionats amb aquest àmbit.
La sostenibilitat, un factor estratègic
La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, ha estat l'encarregada d'obrir la jornada. Durant la seva intervenció, ha destacat la feina de les Oficines Empresarials de Transició Energètica com una eina d'acompanyament per ajudar les empreses a incorporar mesures en aquest camp. Camp ha defensat la necessitat d'avançar cap a un model energètic diferent que transformi les formes de produir, consumir i gestionar l'energia.
Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, ha assenyalat que la sostenibilitat s'ha convertit en un element estratègic per a les empreses i cada vegada té més pes en la seva competitivitat i capacitat d'adaptació als reptes futurs.
La jornada s'emmarca en les accions de sensibilització i suport a la transició energètica que impulsa la Cambra de Comerç de Manresa a través de la seva Oficina de Transició Energètica, creada amb el suport de l'ICAEN.