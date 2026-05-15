Ajuntament de Manresa i Pimec impulsen un programa per accelerar la digitalització empresarial

Pimec Catalunya Central i l'Ajuntament de Manresa col·laboraran per impulsar la transformació digital de les empreses del territori a través del Programa Oficines Acelera Pyme Barcelona (OAP), del qual el consistori forma part com una de les oficines de referència a la Catalunya Central.
El projecte, impulsat per Pimec i la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de Smartech Cluster, vol facilitar que professionals autònoms i petites i mitjanes empreses avancin en els seus processos de digitalització.
Formació, assessorament i eines digitals
A través de l'OAP s'organitzaran jornades presencials i virtuals sobre transformació digital, tallers especialitzats, espais de networking amb proveïdors tecnològics i assessoraments personalitzats.
El programa també posarà a disposició de les empreses eines d'autodiagnosi de maduresa digital, recursos com pòdcasts i suport per accedir a ajuts i subvencions vinculats a l'àmbit tecnològic.
Com a novetat, el projecte inclourà actuacions específiques per a empreses emprenedores del sector tecnològic amb l'objectiu d'acompanyar-les en les diferents fases de creixement.
Suport a la competitivitat de les pimes
El president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, ha assegurat que "la transformació digital no és una opció, és una necessitat per garantir la competitivitat de les pimes", i ha remarcat que l'OAP ofereix un acompanyament "pràctic i proper".
També ha destacat que la col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa reforça el compromís amb el desenvolupament econòmic local i amb "un model empresarial més innovador i resilient".
Per la seva banda, el tercer tinent d'alcalde i regidor delegat d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila i Marta, ha subratllat la importància de facilitar l'accés a la digitalització a les petites i mitjanes empreses perquè puguin adaptar-se als nous reptes del mercat.
Segons Vila, aquesta col·laboració permet reforçar el suport al teixit empresarial amb eines i recursos orientats a millorar la competitivitat i la innovació.