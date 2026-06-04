Manresa inicia l'enderroc de quatre finques al passatge Aiguader per impulsar habitatge públic

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest dijous les obres d'enderroc de quatre finques situades al passatge Aiguader, entre els carrers Sant Bartomeu i Aiguader, al barri de les Escodines. L'actuació és el primer pas d'un projecte que permetrà construir nou habitatge públic assequible en aquest espai, una iniciativa que serà liderada per la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM SA).
Els treballs d'enderroc tindran una durada aproximada de dos mesos. Durant aquest període, el passatge Aiguader quedarà tancat al pas, mentre que els carrers Sant Bartomeu i Aiguader mantindran la circulació habitual tant de vehicles com de vianants. El consistori ha informat prèviament el veïnat de l'actuació mitjançant avisos col·locats als portals de les finques de la zona.
Habitatge assequible i regeneració urbana
El projecte s'emmarca dins l'estratègia municipal de regeneració urbana i ampliació del parc d'habitatge públic assequible, especialment en àmbits del Centre Històric i dels barris més antics de la ciutat.
L'actuació prevista al passatge Aiguader se suma a altres projectes impulsats en el marc del Pla de Barris i Viles, com la rehabilitació de l'edifici del carrer Sant Miquel, 14, i de l'immoble situat al carrer Sobrerroca, 29-31. En aquests espais també s'hi preveu la creació d'habitatge públic assequible i, en el cas de Sobrerroca, la incorporació d'un espai cívic sociocomunitari i d'oficines de serveis a la ciutadania.