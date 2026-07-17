Mura ja disposa d'un pla per portar banda ampla a les masies del municipi

L'Ajuntament de Mura ha rebut de la Diputació de Barcelona l'estudi per a la provisió de banda ampla a les masies del municipi. El document estableix una estratègia per desplegar infraestructures de telecomunicacions aprofitant les existents o les previstes, amb l'objectiu de millorar la connectivitat, la qualitat de vida dels veïns i les oportunitats de desenvolupament del territori.
Un full de ruta per millorar la connectivitat
L'estudi permetrà a l'Ajuntament planificar les actuacions necessàries per fer arribar la banda ampla a les masies del terme municipal, un pas considerat clau per afavorir la cohesió territorial i garantir l'accés als serveis digitals.
Els estudis de provisió de banda ampla estan adreçats als municipis de fins a 75.000 habitants i defineixen una estratègia perquè els ajuntaments puguin planificar de manera ordenada el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions. A més de donar cobertura als habitatges, aquests documents prioritzen la connexió d'equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i altres elements que facilitin el desenvolupament de serveis de ciutat intel·ligent.
Impuls a la digitalització del territori
La Diputació de Barcelona considera l'extensió de la connectivitat d'alta velocitat una actuació prioritària, ja que aquestes infraestructures contribueixen a reforçar la cohesió territorial, millorar la competitivitat econòmica dels municipis i incrementar el benestar de la ciutadania.
L'ens provincial destaca que la digitalització del territori només és possible si tots els municipis disposen d'accés als serveis de banda ampla. Els estudis s'elaboren en col·laboració amb el Consorci Localret, especialitzat en el desenvolupament de les telecomunicacions al món local.