Ja són 20 els municipis del Bages i el Moianès amb contenidors tancats per millorar el reciclatge

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha completat la implantació del sistema de contenidors tancats en nou municipis més, de manera que ja són 20 els que utilitzen aquest model. Les primeres dades mostren una recollida selectiva del 70%, molt per sobre del 21% que registraven els municipis amb contenidors oberts.
El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha finalitzat la implantació del model de contenidors tancats Separa Obre Tanca a nou municipis més del Bages i el Moianès. Es tracta de Callús, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, l'Estany, Gaià, Marganell, Moià, Monistrol de Montserrat i Sant Salvador de Guardiola.
Amb aquestes incorporacions, ja són 20 els municipis consorciats que han adoptat aquest sistema, mentre que 34 dels 35 municipis que formen part del Consorci disposen ja d'un model de recollida d'alt rendiment, ja sigui amb contenidors tancats o amb el sistema porta a porta.
Un canvi que dispara la recollida selectiva
Les primeres dades recollides després de la implantació del nou model indiquen que aquests nou municipis han assolit una mitjana del 70% de recollida selectiva durant les primeres setmanes de funcionament. Això significa que només el 30% dels residus generats acaben a la fracció resta i, per tant, a l'abocador.
El contrast amb els municipis que encara funcionaven amb contenidors oberts és notable. Segons les dades del 2025, aquests només van arribar a una recollida selectiva del 21%, fet que suposa que gairebé vuit de cada deu residus acabaven a l'abocador. En el conjunt dels municipis que ja utilitzen el model Separa Obre Tanca, la mitjana de recollida selectiva se situa actualment en el 66%.
Com funciona el model
El sistema Separa Obre Tanca consisteix a mantenir tancats els contenidors de la fracció orgànica i de la resta, als quals només es pot accedir amb una targeta personalitzada. Mentre que el contenidor d'orgànica es pot obrir sempre que sigui necessari, el de la fracció resta només està disponible un dia a la setmana.
Segons el Consorci, aquest model afavoreix un canvi d'hàbits entre la ciutadania i incrementa de manera significativa els índexs de reciclatge.
Menys residus a l'abocador i compliment de la normativa
El Consorci defensa que l'augment de la recollida selectiva permet aprofitar millor els recursos, ja que els residus orgànics, els envasos, el paper i el vidre poden convertir-se en nous productes, mentre que els que arriben a l'abocador es perden definitivament.
A més, recorda que l'eliminació de residus a l'abocador comporta una penalització econòmica cada vegada més elevada per als municipis i que la normativa europea fixa l'objectiu d'assolir almenys un 60% de recollida selectiva l'any 2030. El nou model també facilita el desplegament futur de taxes de residus més ajustades al comportament de cada llar en la separació dels residus.