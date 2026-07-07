La policia investiga un grup de menors per l'onada d'incendis en contenidors de Manresa

La investigació sobre l'onada d'incendis en contenidors registrada les darreres setmanes a Manresa apunta a un grup d'adolescents, majoritàriament menors d'edat, com a possibles autors dels focs. La Guàrdia Urbana n'ha identificat dos gràcies als testimonis veïnals i ha obert un expedient sancionador per una falta greu a un d'ells, mentre que continua treballant per localitzar i identificar la resta d'implicats.
Els testimonis situen un grup d'adolescents al darrere dels incendis
La investigació oberta arran de la successió d'incendis en contenidors registrada les darreres setmanes a Manresa apunta a un grup de joves, majoritàriament menors d'edat, com a possibles autors dels focs. Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, els testimonis recollits, especialment després dels incendis de dijous 2 de juliol, han estat determinants per orientar la investigació.
Gràcies a aquestes declaracions, la Guàrdia Urbana de Manresa, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, ha pogut identificar dos dels adolescents. Després de localitzar-los i informar les seves famílies, el cos policial ha obert un expedient sancionador per una falta greu a un dels joves, mentre que a l'altre no se li ha pogut atribuir cap responsabilitat.
Valentí ha remarcat que aquest expedient només està relacionat amb l'incendi d'un contenidor registrat dijous i no amb la resta de focs investigats, ja que els testimonis únicament el situen en aquell episodi concret.
Una investigació que continua oberta
Malgrat aquestes identificacions, la investigació continua oberta. La policia treballa amb la hipòtesi que els incendis han estat provocats per un grup format per més de dues persones i manté les gestions per determinar l'autoria de la resta de focs.
El regidor també ha explicat la dificultat d'enxampar els autors en el moment dels fets. Segons ha assenyalat, si utilitzen algun sistema amb retard, tipus pastilla de barbacoa, abans que apareguin les flames o el fum, quan l'incendi es fa visible és possible que els responsables ja hagin abandonat el lloc.
L'incendi de contenidors no constitueix un delicte penal, sinó una infracció administrativa que comporta la corresponent sanció. El preu aproximat de cada contenidor és de 3.000 euros.
Més presència policial al barri de la Parada
Davant la reiteració dels incendis, la Guàrdia Urbana ha reforçat la vigilància, tant amb agents uniformats com de paisà, a la zona on s'han concentrat la majoria dels focs, especialment a les Bases de Manresa i la Parada, amb l'objectiu de sorprendre els autors si tornen a actuar.
L'últim episodi es va registrar aquest diumenge, quan en només deu minuts van cremar sis contenidors en quatre punts diferents del barri: als carrers Pere Vilella, Bernat de Cabrera i de la Pau, així com a la carretera de Santpedor. Aquella mateixa matinada també s'havia incendiat un altre contenidor en aquesta mateixa via.
Aquests focs se sumen als registrats dijous als carrers Carrasco i Formiguera i Pujolet; dissabte 28 de juny, als carrers Barcelona i Bilbao i al passatge de la Mercè; divendres 27 de juny, al carrer de la Séquia, on les flames van afectar també un vehicle estacionat, i dimecres 25 de juny, a la carretera de Santpedor, la carretera de Vic i el carrer Cintaires.