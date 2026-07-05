Sis contenidors incendiats en només deu minuts en un barri de Manresa en una nova tarda de focs

Una nova onada d'incendis de contenidors ha afectat aquest diumenge a la tarda el barri de la Parada de Manresa. En només deu minuts s'han incendiat sis contenidors en quatre punts diferents del barri, en una successió de focs que reforça la hipòtesi d'una actuació intencionada i que s'investiga des de fa setmanes.
Quatre focus en deu minuts
Segons els avisos rebuts pels Bombers, el primer incendi s'ha declarat a les 17.23 hores al carrer Pere Vilella, on han cremat un contenidor de paper i un de vidre. A la mateixa hora també s'ha notificat un altre foc en un contenidor de paper situat a la carretera de Santpedor.
Set minuts més tard, a les 17.30 hores, un nou incendi ha afectat un contenidor de paper al carrer Bernat de Cabrera. Finalment, a les 17.34 hores, noves flames han calcinat un contenidor de paper i un de vidre al carrer de la Pau.
Els sis contenidors incendiats en aquest interval de temps s'afegeixen a un altre foc registrat la mateixa jornada, a les 0.40 hores, quan va cremar completament un altre contenidor de paper també situat a la carretera de Santpedor.
Una cadena d'incendis que s'allarga des de fa setmanes
Els nous incidents arriben després de diverses setmanes marcades per incendis similars en diferents punts de la ciutat. Dijous passat, 2 de juliol, van cremar contenidors als carrers Carrasco i Formiguera i Pujolet.
La setmana anterior, el 28 de juny, també es van registrar incendis als carrers Barcelona, Bilbao i al passatge de la Mercè. El dia abans, un contenidor incendiat al carrer de la Séquia va provocar que les flames es propaguessin fins a un vehicle estacionat, que va quedar gairebé completament calcinat.
Aquesta sèrie d'incendis ja havia començat el 25 de juny, amb contenidors cremats a la carretera de Santpedor, la carretera de Vic i el carrer Cintaires.
Davant la reiteració dels fets, es manté oberta una investigació per identificar l'autor o els autors d'aquesta successió d'incendis, que apunta a una conducta piròmana.