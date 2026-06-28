Nova onada d'incendis de contenidors a Manresa amb un cotxe greument afectat

Una successió d'incendis de contenidors ha obligat els Bombers a intervenir en diversos punts de Manresa durant les darreres hores, amb especial incidència aquest diumenge a la tarda, quan s'han declarat diversos focs pràcticament simultanis. L'incident més rellevant ha estat el del carrer Séquia, on les flames han acabat afectant greument un turisme elèctric.
Un vehicle elèctric, greument afectat al carrer Séquia
L'incendi més important es va declarar dissabte a 1/4 i 5 de 4 de la tarda al carrer Séquia, a l'altura del número 67. El foc es va iniciar en un contenidor i es va propagar fins a un vehicle estacionat al costat, que ha quedat molt malmès per les flames.
Els Bombers hi van treballar durant més de tres hores per extingir completament l'incendi i garantir que no es produïa una reactivació de les bateries del vehicle elèctric, una circumstància que requereix un protocol específic. Un cop estabilitzada la situació, el cotxe va ser retirat amb grua i traslladat a un espai segur de l'empresa propietària, Viscola, a Navàs, per continuar-ne el seguiment.
Diversos contenidors incendiats en poca estona
Aquest diumenge, els Bombers han hagut d'atendre diversos incendis de contenidors en diferents punts de Manresa durant el migdia i a primera hora de la tarda.
El primer avís ha arribat a 3/4 de 3 de la tarda per un contenidor en flames al carrer Barcelona, mentre que a 1/4 de 4 s'ha registrat un nou incendi al carrer Bilbao. Cinc minuts després, s'ha rebut un altre avís per un contenidor en flames a l'entorn del passatge de la Mercè i la carretera del Pont de Vilomara.
En tots aquests casos, les dotacions dels Bombers han treballat per evitar que el foc es propagués a altres contenidors o a vehicles estacionats.
Els incidents s'afegeixen als de la matinada anterior
Aquesta nova seqüència d'incendis arriba després que la matinada de dissabte ja es registrés un altre foc en un contenidor a la cruïlla dels carrers Cintaires i Valentí Almirall. Aquell avís es va rebre poc després de la 1 de la matinada del dissabte 27 de juny i va ser extingit en menys de quaranta minuts.
La concentració d'incendis de contenidors en un interval tan curt de temps fa pensar que els fets podrien estar relacionats, tot i que, de moment, no ha transcendit cap informació oficial sobre les causes ni si s'investiga un possible origen intencionat dels focs.