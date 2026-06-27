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Presó per a una dona detinguda per l'assassinat de la seva parella a Manresa

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La víctima, de 46 anys, va morir al febrer i la investigació dels Mossos ha determinat mesos després la presumpta implicació de la parella

  • Comissaria de Mossos de Manresa -

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Publicat el 27 de juny de 2026 a les 12:09
Actualitzat el 27 de juny de 2026 a les 13:18

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola com a presumpta autora de l'homicidi de la seva parella, un home de 46 anys que va morir el passat mes de febrer a Manresa. El jutjat d'instrucció número 6 de Manresa, en funcions de guàrdia, n'ha decretat l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança.

La investigació es va iniciar al febrer

La investigació, assumida per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, es va posar en marxa arran de la mort de l'home a Manresa el passat mes de febrer. En un primer moment, no es van poder determinar les causes de la defunció i el cas no es va considerar inicialment una mort violenta.

Les gestions practicades durant els darrers mesos van permetre als investigadors relacionar la dona detinguda amb els fets, motiu pel qual va ser arrestada el 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola.

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La causa continua sota secret d'actuacions

Després de passar a disposició judicial, el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa, en funcions de guàrdia, va acordar l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança de la detinguda.

La causa es manté sota secret d'actuacions, de manera que no han transcendit les circumstàncies de la mort ni el mètode que hauria provocat el decés. El fet que inicialment no es pogués determinar que es tractava d'una mort violenta indica que la causa de la mort només es va poder establir arran de les investigacions i de les proves forenses practicades posteriorment.

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