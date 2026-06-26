Els Mossos d'Esquadra han detingut nou joves, un d'ells menor d'edat, com a presumptes autors d'un robatori amb violència en un domicili de Manresa. Segons la policia, l'assalt estaria relacionat amb una baralla prèvia que havia tingut lloc a Sant Joan de Vilatorrada, i hauria estat una acció de revenja.
Assalt en un domicili prop de l'hospital
Els fets van tenir lloc aquest dijous cap a les 10 del vespre en un habitatge situat a l'entorn de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, un grup nombrós de joves va accedir al domicili i va agredir la víctima abans d'endur-se diversos objectes, entre els quals hi havia roba, calçat i un telèfon mòbil.
Després de rebre l'avís, els agents van iniciar un dispositiu de recerca que va permetre localitzar, aproximadament mitja hora més tard, vuit dels presumptes autors a la plaça Sant Ignasi de Manresa. Tots vuit van quedar detinguts i, posteriorment, els Mossos van localitzar i arrestar un novè implicat.
Els implicats es coneixien prèviament
Els nou arrestats, tots joves i un d'ells menor d'edat, estan acusats dels delictes de robatori amb violència i danys lleus. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, el mòbil de l'assalt seria una venjança per una baralla que víctima i agressors havien protagonitzat anteriorment a Sant Joan de Vilatorrada.
La policia ha precisat que aquest incident no guarda cap relació amb la batussa multitudinària registrada la matinada anterior al municipi. Tant la víctima com els detinguts es coneixien prèviament i acumulaven antecedents policials i detencions anteriors.