Detingut a Manresa per agredir violentament un home gran al carrer

Els Mossos d'Esquadra van detenir la nit de Sant Joan un home de 28 anys acusat d'agredir violentament una persona d'edat avançada al centre de Manresa. La víctima va resultar ferida a la cara i va haver de ser traslladada a l'hospital, igual que el presumpte agressor.
Els fets van passar a la Baixada dels Drets
Agents del Grup de Delinqüència Urbana de Manresa que es trobaven de paisà van ser requerits cap a les 10 de la nit de dimarts a la Baixada dels Drets per una baralla a la via pública.
Quan van arribar al lloc dels fets, van trobar diverses persones retenint un individu que, segons els testimonis presents, acabava d'agredir un home gran després que aquest li recriminés que estava cridant i insultant al carrer.
Les versions coincidien
Els agents van identificar les diferents persones implicades i van recollir els testimonis dels presents. Segons fonts policials, totes les versions coincidien en la dinàmica dels fets.
La víctima presentava lesions visibles a la cara, mentre que el presumpte agressor també tenia diverses ferides. Segons les mateixes fonts, diferents persones el van perseguir després de l'agressió fins aconseguir retenir-lo, tot i que no es va poder determinar qui li havia causat aquestes lesions durant la persecució.
Trasllat a l'hospital i detenció
Tant la víctima com l'agressor van ser traslladats a l'hospital Sant Joan de Déu per rebre assistència mèdica.
Un cop efectuades les comprovacions, els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor dels fets, un home de 28 anys, com a presumpte responsable d'un delicte de lesions. La policia destaca la vulnerabilitat de la víctima i la desproporció de la violència exercida durant l'agressió.