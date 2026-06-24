Els Bombers estabilitzen el foc de Sant Quirze Safaja i aixequen el confinament

Els Bombers han estabilitzat aquest dimecres a les 8 del vespre el foc de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha començat a 2/4 de 2 del migdia i que ha afectat 16 hectàrees de superfície, majoritàriament forestal, segons estimacions provisionals. L'incendi ha obligat a confinar la població del municipi i d'un càmping pròxim al lloc on ha començat, unes 700 persones en total. Un cop s'han estabilitzat les flames s'ha aixecat el confinament, però en una compareixença davant dels mitjans, Joan Reyes, sotsinspector dels Bombers, ha recomanat no acostar-se a la zona afectada per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. L'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, ha dit a l'ACN que l'origen del foc pot haver estat una burilla mal apagada o un petard.
Reyes ha explicat que al principi, l'incendi ha estat "empès pel vent i la topografia", elements que li han fet una "estirada cap a la carena". Per això s'ha fet un desplegament "ràpid i contundent" per contenir l'avenç i estar preparats en cas que entrés la marinada.
També ha explicat que després de confinar el càmping i de Sant Quirze Safaja s'ha valorat si calia fer el mateix amb alguna altra localitat pròxima, com ara Castellcir, però la idea s'ha desestimat perquè s'ha vist que el foc no hi arribaria.
Un cop estabilitzat, ara l'objectiu és continuar treballant per arribar tan aviat com es pugui a la fase de control. Durant tota la nit es continuarà remullant la zona per intentar que demà a les set del matí "el perímetre estigui prou fresc perquè el vent de marinada no trobi facilitats per provocar represes".
Una quarantena de dotacions dels Bombers, vuit de les quals aèries, han treballat al dispositiu per apagar un foc que s'ha iniciat en un punt baix de la primera carrera que ha fet, a prop de la carretera BV-1341, que ha calgut tallar a causa de les flames.
L'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, ha indicat en declaracions a l'ACN que, efectivament, el foc "s'ha iniciat a peu de carretera", a prop del càmping L'Illa. "Sembla que ha estat una burilla mal apagada o un petard", ha dit.
Lupiáñez ha indicat que al principi de l'incendi hi ha hagut "bastant caos" perquè hi havia diverses columnes de fum i no estava clara la direcció del foc. El confinament també ha creat "nerviosisme", però des de l'Ajuntament s'ha avisat el veïnat que era una qüestió de prevenció i per facilitar el pas de camions dels equips d'extinció.
De fet, i per bé que el confinament ja s'ha aixecat, el sotsinspector Reyes ha demanat que s'eviti circular per la zona afectada per no entorpir les tasques dels equips d'emergència.