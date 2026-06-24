La Seu de Manresa restaura el retaule del Sant Esperit per garantir-ne la conservació

La basílica de la Seu de Manresa està duent a terme aquest mes de juny una intervenció de conservació curativa del retaule del Sant Esperit, una de les peces més rellevants del patrimoni artístic del temple. Els treballs tenen com a objectiu aturar diversos processos de degradació detectats en l'obra de Pere Serra, millorar-ne l'estabilitat i garantir-ne la preservació per a les generacions futures.
Una actuació per estabilitzar i preservar l'obra
La intervenció inclou un conjunt de treballs especialitzats destinats a assegurar la conservació del retaule a llarg termini. Entre les actuacions previstes hi ha la neteja tant de l'anvers com del revers de l'obra, la fixació de la capa pictòrica i dels daurats que presenten risc de despreniment, així com la desinsectació per eliminar la presència de xilòfags que afecten la fusta.
Els treballs també contemplen l'estucat de les pèrdues puntuals detectades i la reintegració cromàtica de les llacunes existents, seguint els criteris actuals de conservació del patrimoni cultural. Aquestes actuacions permetran recuperar una millor lectura visual del conjunt sense alterar-ne els valors històrics i artístics.
Un estudi científic per conèixer millor el retaule
La restauració és executada per les professionals especialitzades en conservació-restauració de béns culturals Núria Jutglar, Anna Bedmar i Judit Roquet, sota la supervisió tècnica del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).
Paral·lelament als treballs de conservació, el CRBMC està desenvolupant una important tasca de documentació i estudi científic de l'obra. Per fer-ho, s'han realitzat fotografies amb llum visible, infraroja i ultraviolada, a més de prendre mostres de la capa pictòrica i de la fusta del suport.
Les anàlisis previstes inclouen un estudi estratigràfic per caracteritzar les diferents capes que conformen el retaule, així com tècniques avançades com la microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i l'espectroscòpia infraroja (FTIR). Aquestes proves permetran identificar la composició química dels materials, els pigments utilitzats i els diferents aglutinants presents a l'obra.
Suport institucional per preservar el patrimoni
El projecte compta amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la línia d'ajuts per a la conservació-restauració de béns mobles i elements artístics integrats en el patrimoni immoble.
També hi col·laboren l'Ajuntament de Manresa, mitjançant la subvenció per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de la ciutat, i la mateixa Parròquia de la Seu.
Aquesta col·laboració institucional permet afrontar una intervenció considerada necessària per preservar un dels conjunts artístics més destacats de la basílica manresana.
Visita guiada per conèixer el procés de restauració
Amb l'objectiu d'apropar el patrimoni a la ciutadania, la Seu ha programat per al pròxim 9 de juliol, a les 6 de la tarda, una visita comentada a càrrec de les restauradores responsables de la intervenció.
L'activitat permetrà descobrir de prop el retaule del Sant Esperit, conèixer les tècniques emprades en la construcció i decoració dels retaules medievals i entendre els criteris actuals de conservació-restauració de la pintura sobre fusta.
Durant la visita també s'explicaran les diferents intervencions que ha experimentat l'obra al llarg de la seva història, els estudis previs realitzats i els resultats obtinguts fins ara. Un dels atractius principals serà la possibilitat d'accedir a la bastida instal·lada per als treballs, fet que permetrà observar de ben a prop els detalls del retaule i la complexitat de la restauració.
La visita serà gratuïta, amb places limitades, i requerirà inscripció prèvia a través de la plataforma Entràpolis. L'activitat està desaconsellada per a persones amb mobilitat reduïda.