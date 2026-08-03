Castellbell prepara una Festa Major amb més música, novetats gastronòmiques i activitats familiars

Castellbell i el Vilar ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major 2026, que se celebrarà del 12 al 16 d'agost amb una programació que combina música, cultura popular, activitats familiars, esport i gastronomia. L'Ajuntament ha reforçat l'oferta d'enguany amb diverses novetats, entre les quals destaquen un nou gran concert, un concurs d'arrossos i la recuperació de la proclamació del pubillatge, amb l'objectiu d'arribar a públics de totes les edats.
El pati de l'Escola Jaume Balmes tornarà a ser el principal escenari de la festa, tot i que les activitats es repartiran per diferents espais del municipi gràcies a la col·laboració de les entitats locals, el voluntariat, els patrocinadors i el personal municipal.
Més protagonisme per a la música
Una de les principals apostes d'aquesta edició és l'ampliació de la programació musical nocturna. A les actuacions habituals de l'Orquestra Rosaleda i al concert de divendres s'hi afegeix aquest any un tercer gran espectacle amb el grup tribut a Estopa Cacho a Cacho, que inaugurarà les nits de Festa Major el dimecres 12 d'agost.
La música continuarà sent protagonista durant totes les nits amb les sessions dels DJ Nestor, DJ Enka, DJ Creuss i DJ Arzzett.
Una altra de les novetats arribarà el divendres 14 d'agost amb una gran festa hawaiana al pati de l'Escola Jaume Balmes. La vetllada combinarà el concert de versions de La Tropical amb una sessió de DJ Creuss i convidarà els assistents a participar-hi amb vestimenta inspirada en Hawaii.
Debuta el concurs d'arrossos
La programació incorpora enguany per primera vegada un concurs d'arrossos, una proposta gastronòmica que es farà el divendres al migdia al Poliesportiu Municipal i que vol fomentar la participació de colles i grups d'amics en un ambient de convivència. L'Ajuntament considera que aquesta iniciativa amplia l'oferta festiva i reforça el caràcter participatiu de la celebració.
Més activitats per als infants
Els infants també tindran un paper destacat a la Festa Major. A les activitats habituals, com l'escape room, els inflables aquàtics o la baixada d'andròmines, s'hi sumarà aquest any una nova jornada que combinarà una festa Holi, una festa de l'escuma i un espectacle sorpresa, prevista per al dijous 13 d'agost.
Amb aquesta ampliació, el consistori busca reforçar les propostes familiars dins de la programació.
El pubillatge torna a la Festa Major
Una altra de les novetats serà la recuperació de la proclamació del pubillatge, que tindrà lloc el dissabte 15 d'agost a la tarda. L'acte tornarà a formar part dels esdeveniments institucionals de la Festa Major i recuperarà una tradició vinculada a la cultura popular catalana.
Les activitats tradicionals es mantenen
El programa conserva moltes de les cites més esperades pels veïns, com el pregó de Festa Major, el corre-aigua familiar, el correfoc dels Diables Els Resistents, les sardanes, el ball amb l'Orquestra Rosaleda, el ral·li humorístic, el sopar de germanor, les havaneres amb rom cremat i les nombroses activitats esportives i culturals organitzades per les entitats del municipi.
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, destaca que la voluntat és "combinar les activitats que formen part de la nostra identitat amb noves propostes per arribar a nous públics". Segons l'alcalde, l'objectiu és que els cinc dies de Festa Major siguin "un espai per compartir, retrobar-nos i continuar fent poble amb una programació diversa, participativa i de qualitat".
Punt Lila durant les nits festives
Com en edicions anteriors, la Festa Major comptarà amb un Punt Lila durant les nits de divendres i dissabte. Aquest espai oferirà informació, sensibilització i atenció davant possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica, amb la voluntat de garantir que la celebració es desenvolupi en un entorn segur per a tothom.