Mig miler de persones converteixen el Pla de Lluna al Camí Ignasià en l'edició més multitudinària

El Pla del Mas-roig de Sant Cristòfol, a Castellbell i el Vilar, ha reunit aquest dimecres prop de 500 persones en una nova edició del Pla de Lluna al Camí Ignasià, que s'ha convertit en la més multitudinària des de la creació d'aquesta proposta cultural. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, ha combinat música en directe, patrimoni, gastronomia i paisatge en una vetllada marcada per l'observació de la lluna plena amb el massís de Montserrat com a teló de fons.
Una proposta que continua guanyant públic
L'elevada assistència consolida el Pla de Lluna al Camí Ignasià com una de les cites culturals de referència de l'estiu al Bages. La proposta es desenvolupa en un dels indrets més emblemàtics del recorregut del Camí Ignasià al municipi i aposta per oferir una experiència que combina natura, cultura i gastronomia.
Abans de l'inici dels concerts, els assistents han pogut participar en un ressopó a la barraca de vinya amb productes de proximitat i vins de la DO Pla de Bages, una iniciativa que contribueix a posar en valor el patrimoni vitivinícola i gastronòmic del territori.
El talent jove, protagonista de la vetllada
La programació musical ha donat protagonisme a joves intèrprets del territori. La primera part del concert ha anat a càrrec dels pianistes Arnau Boix i June Palomares, que han ofert un repertori de marcat caràcter intimista. Posteriorment, la formació Cant a la Lluna ha pres el relleu amb una proposta de jazz modern protagonitzada per les veus de Maria Badia i Pol Salvador, amb Gerard Romeu al piano.
L'Ajuntament destaca la consolidació de l'activitat
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha valorat molt positivament la resposta del públic i ha assegurat que assolir els 500 assistents "demostra que el Pla de Lluna s'ha consolidat com una proposta cultural singular i de referència al nostre territori". Segons ha destacat, l'activitat identifica el municipi perquè "uneix música, patrimoni, gastronomia i un entorn natural excepcional".
Després d'aquesta edició de rècord, el consistori ja treballa amb la voluntat de continuar consolidant el creixement de la proposta, mantenint l'equilibri entre la preservació de l'entorn natural i l'augment de públic en un esdeveniment que cada any atrau més visitants d'arreu de la comarca.