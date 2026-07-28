L'Escola Municipal de Formació d'Adults de Súria obrirà les matriculacions el 3 de setembre

L'Escola Municipal de Formació d'Adults de Súria obrirà del 3 al 18 de setembre el període de matriculacions per al curs 2026-2027. Les inscripcions es podran formalitzar tant per internet com presencialment per accedir a una oferta formativa adreçada a persones adultes amb itineraris adaptats a diferents necessitats educatives.
Les persones interessades podran tramitar la matrícula de manera telemàtica, mitjançant la documentació disponible al web municipal, o bé presencialment a les instal·lacions de l'Escola Municipal de Formació d'Adults, situades al passatge Jeroni Martorell, al costat de la Casa de la Vila.
Oferta per ampliar la formació i les competències
L'oferta del curs 2026-2027 inclou cursos de català en diferents nivells, alfabetització, perfeccionament de la lectura i l'escriptura, ampliació de coneixements bàsics i formació específica per a persones nouvingudes.
El centre també impartirà tallers d'informàtica i d'anglès, així com cursos de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior. A més, mantindrà el circuit del servei de primera acollida.
Classes d'octubre a juny
Les classes es desenvoluparan entre els mesos d'octubre i juny, de dilluns a divendres, amb els horaris adaptats als diferents cursos.
Les activitats de l'Escola Municipal de Formació d'Adults compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i tenen com a objectiu facilitar l'accés a la formació al llarg de la vida i afavorir l'adquisició de noves competències personals i professionals.