Enxampen un motorista circulant a 180 km/h per la C-55 al seu pas per Súria

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 32 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària després de ser detectat circulant a 180 quilòmetres per hora per la C-55, al terme municipal de Súria. La infracció es va produir dissabte, 25 de juliol, en el marc del dispositiu especial PREMOT, destinat a prevenir l'accidentalitat entre els conductors de motocicleta.
Circulava al doble de la velocitat permesa
Els fets van tenir lloc en un control de velocitat situat al punt quilomètric 46,2 de la C-55, dins del terme de Súria. Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit del Sector de Manresa van detectar una motocicleta que circulava a 180 km/h en un tram on la velocitat màxima autoritzada és de 90 km/h.
Després d'aturar el vehicle, els policies van comunicar al conductor que quedava denunciat per conduir a una velocitat penalment punible.
Mig centenar llarg de denúncies durant el dispositiu PREMOT
El cas es va registrar durant el dispositiu PREMOT, desenvolupat entre els dies 20 i 26 de juliol, en què els Mossos d'Esquadra van intensificar els controls de trànsit amb l'objectiu de reduir la sinistralitat entre els motoristes.
Durant aquesta campanya es van denunciar 30 conductors de motocicleta per excés de velocitat i es van interposar 24 denúncies més per altres infraccions de la normativa de trànsit.