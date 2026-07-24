El grup que generava incivisme a Sant Domènec es trasllada a la plaça Europa

Dos anys després dels episodis de tensió i pressió policial a la plaça Sant Domènec que van marcar l'estiu del 2024, la problemàtica ha reaparegut al cor de Manresa. Aquest cop, però, ho ha fet a escassos 250 metres de distància. Coincidint amb l'arribada del bon temps fa poc més d'un mes i mig, la colla de deu a dotze persones que habitualment consumia alcohol i altres substàncies a la via pública ha tornat a establir un punt de trobada permanent, traslladant la seva activitat a la plaça Europa.
Després d'un temps en què el grup havia quedat més atomitzat per diferents punts de la ciutat, la concentració en aquest nou espai ha encès totes les alarmes del teixit comercial de la zona.
Crits, consum i molèsties continuades
Els comerciants i negocis de la plaça Europa denuncien que el grup s'hi instal·la durant llargues hores del dia, ocupant tant la part central com les voreres. Segons expliquen els afectats, la presència d'aquestes persones va acompanyada d'un consum continuat d'alcohol i substàncies a la via pública, així com de crits, discussions constants, molèsties als vianants i actes incívics.
Aquesta situació està generant un fort malestar entre els vianants i la clientela dels establiments. Des del sector comercial s'alerta que molts ciutadans se senten intimidats o coartats a l'hora de passejar o accedir als comerços de la plaça, a causa de la seva presència permanent i l'ocupació de l'espai de pas, i que demanin diners de forma amenaçant.
Sensació d'impotència policial i administrativa
Un dels punts de major frustració per als afectats és la resposta institucional. Els comerciants afirmen que, tot i trucar de manera recurrent a la Guàrdia Urbana per alertar de les molèsties, la resposta dels agents palesa la complexitat de la situació. La policia local els trasllada que, en tractar-se majoritàriament d'infraccions administratives (com el consum d'alcohol al carrer) i no de delictes penals, el seu marge d'actuació és molt reduït i no tenen eines legals per obligar-los a retirar-se de la via pública.
Així, dos anys després de la intensificació de la presència policial a Sant Domènec, el problema es desplaça a la plaça Europa, posant de manifest la dificultat de trobar una resolució definitiva a les conductes incíviques i a les situacions derivades de les addiccions a l'espai públic.