Sant Fruitós reforça la seguretat a Pineda de Bages amb més controls i noves càmeres

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha anunciat un reforç de les mesures de seguretat a la urbanització de Pineda de Bages després del repunt de robatoris registrat durant el mes de juny i d'un nou intent de robatori aquesta setmana. Les actuacions inclouen més presència policial i l'ampliació del sistema de videovigilància.
Més patrullatge i controls preventius
El consistori explica que, des que es van detectar els primers robatoris, treballa de manera coordinada amb la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior per donar una resposta a la situació.
Entre les primeres mesures acordades hi ha l'increment de la presència policial durant tot el dia a la urbanització i l'augment dels controls preventius per part de la Policia Local amb l'objectiu de prevenir nous delictes.
Paral·lelament, l'Ajuntament ha encarregat als serveis tècnics municipals un estudi per ampliar el sistema de videovigilància. La proposta passa per incrementar el nombre de càmeres de seguretat, que passarien de les tres actuals a sis o set dispositius.
Coordinació amb els veïns i els cossos de seguretat
Durant les darreres setmanes, el consistori ha mantingut diferents reunions de coordinació amb els cossos policials i les administracions implicades. Fa quinze dies es va celebrar una Junta Local de Seguretat per analitzar la situació.
Aquest dilluns, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Núria Clarella, es van reunir a Pineda de Bages amb representants de l'Associació de Veïns, residents de la urbanització, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra per escoltar les seves inquietuds i informar-los de les mesures previstes.
A més, aquest dimecres al matí s'ha celebrat una reunió telemàtica d'urgència amb la directora dels Serveis Territorials d'Interior i Seguretat Pública a la Catalunya Central, Elena Roca, per continuar coordinant les actuacions.
Objectiu: prevenir nous robatoris
L'Ajuntament assegura que continuarà treballant conjuntament amb els diferents cossos policials i amb el Departament d'Interior per reforçar la prevenció, evitar nous robatoris i garantir la tranquil·litat dels veïns de Pineda de Bages.