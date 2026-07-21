La residència de Sant Fruitós comença a instal·lar un nou aire condicionat central després d'un mes d'avaria

L'Onada ha iniciat aquest dimarts la instal·lació de la nova màquina de climatització central a la residència municipal El Lledoner de Sant Fruitós de Bages, més d'un mes després que una avaria obligués el centre a funcionar amb un sistema provisional basat en set aparells d'aire condicionat domèstics i vuit ventiladors de sostre. La situació havia generat queixes entre familiars dels residents.
La nova màquina estarà en funcionament abans d'acabar la setmana
L'empresa gestora de l'equipament, OnaCare, ha informat les famílies que aquest dimarts ha començat la instal·lació del nou equip de climatització central, una actuació que requereix una obra de gran envergadura i que, segons les previsions, quedarà completament enllestida i en funcionament abans d'acabar aquesta setmana.
Segons explica el comunicat, la substitució de la màquina s'ha pogut avançar respecte als terminis inicials previstos, ja que el fabricant havia advertit que, en plena temporada d'estiu, la forta demanda podia allargar-ne el lliurament.
Un mes amb climatització provisional
La nova instal·lació arriba després de més d'un mes en què la residència ha hagut de funcionar amb un sistema de contingència format per set aparells d'aire condicionat de tipus domèstic -splits- i vuit ventiladors de sostre, una situació que havia aixecat les queixes d'alguns familiars d'usuaris.
OnaCare assegura que des del primer moment es va activar aquest dispositiu provisional i també el protocol d'actuació davant episodis de calor extrema, prioritzant els espais més climatitzats i traslladant-hi els residents quan era necessari.
La direcció defensa que s'ha garantit el confort dels residents
En el comunicat adreçat a les famílies, la direcció de la residència afirma que "podem garantir que totes les persones usuàries estan i han estat en una situació el més confortable possible malgrat l'avaria", tot i admetre que les successives onades de calor han dificultat mantenir una temperatura òptima en alguns espais del centre.
La residència celebra que la incidència quedi resolta en els pròxims dies i demana comprensió a les famílies mentre finalitzen els treballs d'instal·lació del nou sistema de climatització.