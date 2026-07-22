ERC reclama una inspecció urgent a la residència de Sant Fruitós per la crisi de climatització

ERC de Sant Fruitós de Bages ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè s'investigui la gestió de l'avaria del sistema de climatització de la residència municipal El Lledoner, després que el centre hagi estat més d'un mes funcionant sense l'equip central en plena onada de calor.
Demanen una inspecció i tota la documentació de l'avaria
El grup municipal d'ERC ha valorat positivament que aquesta setmana s'hagi iniciat la instal·lació del nou sistema central de climatització de la residència El Lledoner, però considera que aquest fet "no pot fer oblidar que la residència ha estat més d'un mes sense una climatització adequada en plena calorada".
Els republicans recorden que, tot i que la gestió del centre està concessionada, es tracta d'una residència municipal i asseguren que l'Ajuntament "té la responsabilitat de supervisar el servei i garantir el benestar dels residents i unes condicions laborals adequades per a les treballadores".
Per aquest motiu, ERC ha registrat una instància en què reclama una inspecció urgent de la situació i sol·licita els registres de temperatura, l'informe tècnic de l'avaria, la relació de mesures adoptades durant aquest període i la confirmació que el nou sistema de climatització funcionarà correctament a totes les plantes de l'equipament.
Demanen explicacions a la regidora responsable
A més de la documentació tècnica, el grup també reclama explicacions polítiques sobre la gestió de la incidència. En concret, demana saber quan va tenir coneixement de l'avaria la regidora responsable, quin seguiment en va fer l'Ajuntament i per què, segons ERC, "la situació s'ha prolongat durant més d'un mes".
En el comunicat, els republicans afirmen que aquest episodi "tampoc es pot analitzar de manera aïllada" i sostenen que l'empresa concessionària "acumula antecedents d'incompliments, expedients i penalitats relacionats amb la gestió de la residència". Per aquest motiu, consideren "imprescindible que l'Ajuntament faci un control intens, rigorós i permanent del compliment del contracte".
ERC assegura que la seva iniciativa "no es tracta de generar alarmisme, sinó de garantir que una situació així no es torni a repetir", i defensa que "les persones residents mereixen una atenció digna i segura, les famílies mereixen informació i les treballadores han de poder desenvolupar la seva feina en unes condicions adequades". Finalment, el grup municipal anuncia que continuarà fent seguiment del cas i que exigirà "les explicacions i responsabilitats que corresponguin".