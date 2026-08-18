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Artés acollirà dissabte una nova audició de sardanes al Parc Municipal

Cultura i Mitjans

La cobla Marinada serà l'encarregada de posar música a la vetllada organitzada pels Amics de la Sardana d'Artés

  • Imatge d'arxiu d'una ballada de sardanes -

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Publicat el 18 d’agost de 2026 a les 08:05

Els Amics de la Sardana d'Artés organitzen aquest dissabte, 22 d'agost, una nova audició de sardanes al municipi. La sessió començarà a les 10 del vespre i es farà al Parc Municipal.

Nou sardanes amb la cobla Marinada

L'audició anirà a càrrec de la cobla Marinada, que interpretarà un programa format per nou sardanes. Entre les peces hi ha Moments màgics, d'Alfred Abad i Gascón; Enyorances d'estiu, de Marcel Sabaté i Reixach; Com la neu, blanca, de Josep Cassú i Serra, i Com tu la volies, de Florenci Mauné i Marimont.

El programa es completarà amb Amb tu dalt del tren, de Jordi León i Royo; Ocells primerencs, de Lluís Pujals i Carretero; Besalú festiu, de Ricard Viladesau i Caner; Maribel, de Joan Jordi Beumala i Sampons, i La reina del Guinardó, de Jaume Tàpies i Boadas.

En cas de mal temps, l'audició es traslladarà a la sala Dos de Gener. L'activitat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Artés.

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