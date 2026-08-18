Artés acollirà dissabte una nova audició de sardanes al Parc Municipal

Els Amics de la Sardana d'Artés organitzen aquest dissabte, 22 d'agost, una nova audició de sardanes al municipi. La sessió començarà a les 10 del vespre i es farà al Parc Municipal.
Nou sardanes amb la cobla Marinada
L'audició anirà a càrrec de la cobla Marinada, que interpretarà un programa format per nou sardanes. Entre les peces hi ha Moments màgics, d'Alfred Abad i Gascón; Enyorances d'estiu, de Marcel Sabaté i Reixach; Com la neu, blanca, de Josep Cassú i Serra, i Com tu la volies, de Florenci Mauné i Marimont.
El programa es completarà amb Amb tu dalt del tren, de Jordi León i Royo; Ocells primerencs, de Lluís Pujals i Carretero; Besalú festiu, de Ricard Viladesau i Caner; Maribel, de Joan Jordi Beumala i Sampons, i La reina del Guinardó, de Jaume Tàpies i Boadas.
En cas de mal temps, l'audició es traslladarà a la sala Dos de Gener. L'activitat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Artés.