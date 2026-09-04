Un dels detinguts pel crim de Manresa va ser arrestat quatre dies abans per un atac amb tornavís

Els dos menors de 15 i 16 anys internats al centre de justícia juvenil Can Llupià per l'homicidi de Carles Vilajosana es trobaven sota mesura de llibertat vigilada per delictes anteriors, sense relació amb el crim de dimarts passat, segons ha avançat El País i ha confirmat NacióManresa a través de la Fiscalia de Menors. Tots dos acumulaven un historial continuat de conflictes amb les autoritats policials.
Un historial violent reincident i una detenció quatre dies abans
El menor de 15 anys sumava ja quatre detencions per part dels Mossos d'Esquadra per fets com robatoris de vehicles, conducció sense carnet, lesions i una temptativa d'homicidi. Per aquests últims fets havia romàs internat en un centre de menors des del maig fins a finals de juliol, quan el jutge va decretar el seu pas a llibertat vigilada.
Entre els seus antecedents destaca un atac contra el cambrer del bar D I D2 del carrer Divina Pastora, on posteriorment es va cometre el crim, a qui va clavar un tornavís a l'espatlla en recriminar-li una actitud incívica, un cas que encara està pendent de judici. A més, el passat 28 d'agost -només quatre dies abans de l'homicidi de Vilajosana- va ser arrestat de nou per ferir un home amb un tornavís durant una temptativa de robatori; en aquella ocasió va quedar en llibertat pel fet que la víctima no el va reconèixer formalment davant del jutge.
Tres detencions per al presumpte autor de la ganivetada mortal
Per la seva banda, el menor de 16 anys, assenyalat com el presumpte autor de la ganivetada que va posar fi a la vida de Vilajosana, acumulava tres detencions anteriors relacionades amb la sostracció de motocicletes i el robatori violent d'un telèfon mòbil.
Segons fonts policials, aquest jove, que viu amb la seva àvia, no disposa d'un entorn familiar sòlid i feia vida habitualment als baixos ocupats de la travessera dels Drets, lloc on finalment va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra. Així mateix, tant ell com el jove de 15 anys sumaven diverses sancions administratives per tinença de substàncies estupefaents.
Un enfocament educatiu sense vigilància policial directa
La mesura de llibertat vigilada en el marc legal penal de menors no implica un seguiment o custòdia policial continuada sobre els afectats. Per la seva naturalesa i per la prioritat rehabilitadora de la llei de responsabilitat penal del menor, aquest recurs té un caràcter principalment terapèutic i d'acompanyament educatiu.
A la pràctica, la mesura es tradueix en un seguiment periòdic a càrrec d'un educador social o d'un psicòleg, o bé en la realització de tasques de suport social, permetent als agents de policia realitzar comprovacions puntuals o interessar-se per la seva situació personal sense dur a terme un control presencial permanent.