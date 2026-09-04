L'últim adeu a Carles Vilajosana omple de dol i emoció el tanatori de Manresa

El tanatori Mémora de Manresa ha acollit aquest divendres a la tarda el funeral de Carles Vilajosana, el veí de la urbanització del Serrat de Castellnou de Bages de 45 anys i jardiner de professió, mort d'una ganivetada la matinada de dimarts després del Correfoc de la Festa Major. L'oratori s'ha omplert completament una hora abans de l'inici de la cerimònia, obligant nombrosos amics i veïns a seguir l'acte des de l'exterior en un ambient marcat pel dol, el respecte i una profunda consternació.
El record d'un pare entregat als seus dos fills bessons
El pilar central de la cerimònia ha estat el testimoni de la Rosa, mare dels seus dos fills bessons de 12 anys, l'Arnau i el Martí. La Rosa ha definit en Carles com un pare "present, entregat i feliç" que "moria d'amor" pels seus fills. En les seves paraules, ha evocat la seva dedicació quotidiana a portar-los als entrenaments i partits de futbol, les sortides a la muntanya, les vacances d'estiu a Palamós i la seva vivència de festes com la Patum o el mateix Correfoc. Dirigint-se directament als dos infants, els ha assegurat que l'amor del seu pare continuarà present i que la xarxa de familiars i amics els acompanyarà per mantenir viu el seu llegat.
L'escalf de la comunitat i l'afectació de la família
Al llarg de l'acte s'han succeït lectures de missatges de suport i records per part d'altres familiars i amistats properes. Entre les intervencions de la família, la seva germana Iolanda ha pres la paraula visiblement afectada per la intensa emoció del moment, transmetent l'agraïment de la família per les nombroses mostres d'afecte i escalf rebudes per part de la ciutadania des del dia dels fets.
Música de Correfoc i una traca blaugrana per al darrer comiat
Tota la litúrgia ha tingut com a fons musical les peces del Correfoc de Manresa, una cita festiva de la qual la víctima era un gran aficionat. En finalitzar el comiat a l'interior de la sala, el fèretre ha estat traslladat cap a l'exterior de les instal·lacions, on la multitud l'ha rebut amb un fort aplaudiment. Allà, s'ha fet esclatar una traca de petards acompanyada de fum de colors blau i grana en referència a la seva afició al Barça, posant el tancament a l'acte de comiat.