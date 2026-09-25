Sant Joan de Vilatorrada reduirà 23 euros la taxa de residus el 2027

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada reduirà 22,84 euros la taxa de residus l'any 2027. Així ho ha aprovat el ple municipal d'aquest dijous, a proposta de l'equip de govern format per Alternativa per Sant Joan i Compromís amb Sant Joan. La quota bàsica, la que paguen totes les llars, baixa un 13%, fins als 149,43 euros en lloc dels 172,27 actuals.
Un canvi de tendència gràcies al porta a porta
Els excel·lents resultats de recollida selectiva del model porta a porta fan possible que, per primera vegada, es redueixin els costos del servei, un estalvi que es trasllada directament a la taxa. Sant Joan ha passat d'un 49% a un 85% de recollida selectiva, amb increments per fraccions superiors als registrats a altres municipis. Són especialment destacats la fracció orgànica, amb un augment de més del 200%, els envasos, amb més d'un 320%, i el paper i cartró, amb més d'un 120%. Aquestes dades evidencien que separar més i millor els residus té un retorn directe sobre el cost del servei i la taxa.
Una part important del cost està vinculada al tractament de les diferents fraccions. Així, una recollida selectiva de més qualitat, amb menys impropis, com la del porta a porta, fa que el servei sigui més barat, tingui un major retorn i que l'impost per cada tona de rebuig hagi quedat congelat.
La reducció de 2027 suposa un canvi de tendència respecte dels darrers anys. Amb l'anterior model, l'estancament de la recollida selectiva comportava un augment constant dels costos, uns increments que, per complir la llei, s'havien de cobrir íntegrament amb la taxa. Els resultats assolits amb el porta a porta permeten ara invertir aquesta dinàmica i, per primera vegada, es redueixen els costos del sistema i es trasllada aquesta rebaixa a la ciutadania.
Valoracions de l'alcalde i el regidor de Medi Ambient
L'alcalde, Jordi Solernou, ha volgut donar les gràcies al conjunt de veïns i veïnes pel seu esforç. Solernou explica que "a l'inici va ser un canvi d'hàbits, però tothom hi ha col·laborat, ho hem fet molt bé, i ara queda demostrat que ha valgut la pena".
Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, s'ha mostrat satisfet: "Teníem dos grans objectius, augmentar de manera important la recollida selectiva i que les llars que separen millor en poguessin estar beneficiades. Gràcies a la col·laboració de tothom hem superat les expectatives i ara queda recompensat. Sense aquesta alta separació no seria possible reduir la taxa".
La taxa justa es manté, amb més flexibilitat
De cara al 2027, es manté la taxa justa, una part variable vinculada a l'ús del servei que beneficia les llars que millor separen, ja que en queden exemptes. Els imports es mantenen congelats i, com a novetat, alguns trams seran més flexibles. D'aquesta manera, una llar que separi correctament els residus i participi de manera adequada en el sistema no només es beneficiarà de la reducció de prop de 23 euros de la quota bàsica, sinó que pagarà 0 euros de la part variable.
La taxa comercial es manté congelada
Pel que fa als comerços i activitats econòmiques, la taxa comercial es mantindrà congelada el 2027. Aquesta congelació es produeix malgrat que l'ampliació del servei de recollida d'orgànica a un quart dia suposa un increment del cost. Tot i aquest augment, els bons resultats obtinguts permeten no apujar aquesta taxa.