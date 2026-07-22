L'Ajuntament de Manresa admet que no pot acreditar el destí final de 440 tones de paper i cartró recollit

L'Ajuntament de Manresa va admetre durant un acte de mediació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) que no disposa, o bé desconeix si existeix, la documentació que acrediti el destí final d'una part del paper i cartró d'origen domiciliari recollit durant els anys 2025 i 2026. Així ho assegura la Federació Local de CGT Manresa, que xifra aquest volum en unes 440 tones.
El consistori no disposaria de la documentació sobre el destí final
Segons ha informat la Federació Local de CGT Manresa, durant l'acte de mediació celebrat el passat 17 de juliol davant la GAIP, l'Ajuntament va reconèixer que no disposa, o bé desconeix si existeix, la documentació que acrediti el destí final de la fracció de paper i cartró d'origen domiciliari recollida mitjançant camió convencional durant els anys 2025 i 2026.
D'acord amb les dades aportades pel sindicat, aquesta manca de documentació afectaria aproximadament 440 tones de paper i cartró, la traçabilitat de les quals no hauria pogut ser acreditada documentalment fins a la instal·lació final de valorització o eliminació.
La CGT reclama més transparència
Arran d'aquesta situació, la CGT considera que "no és acceptable mantenir una campanya continuada de promoció institucional presentant Manresa com una ciutat referent en el bon funcionament del nou model de recollida selectiva" quan, segons el sindicat, "el mateix Ajuntament reconeix que no pot acreditar documentalment el destí final d'una part dels residus separats per la ciutadania".
La central sindical sosté també que "la credibilitat de qualsevol model de recollida no es pot fonamentar únicament en campanyes de comunicació o en percentatges de recollida selectiva, sinó també en la capacitat de garantir una traçabilitat completa dels residus".
Finalment, la CGT defensa que la ciutadania separa correctament els residus amb la confiança que seran reciclats i afirma que aquesta confiança "només es pot preservar amb transparència, control i la possibilitat d'acreditar documentalment que els residus han estat gestionats conforme a la legalitat".