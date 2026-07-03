Manresa prova boques més petites als contenidors de paper per frenar l'incivisme

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat una prova amb nous models de tapes als contenidors de paper i cartró del Centre Històric per reduir els abocaments de bosses de brossa sense separar. El consistori ha modificat una vintena de contenidors i analitzarà durant les properes setmanes quin sistema és més eficaç per evitar els impropis abans d'estendre'l a la resta de la zona.
Dues proves per reduir els impropis
La iniciativa respon a una problemàtica detectada fa uns mesos, especialment al Centre Històric, on els contenidors de paper i cartró tenen una boca d'entrada més gran que els de la resta de la ciutat. Aquesta circumstància ha afavorit que algunes persones hi aboquin bosses de residus sense separar, fet que perjudica el reciclatge.
Fa tres mesos, l'Ajuntament ja va substituir les tapes de deu contenidors per un model més tancat i amb una obertura més petita. Ara s'han adaptat deu contenidors més amb un segon sistema, en aquest cas amb una tapa tipus bústia.
El Servei de Residus i Neteja farà el seguiment dels dos models per determinar quin aconsegueix reduir millor la presència d'impropis. El sistema que doni millors resultats s'implantarà posteriorment a la resta de contenidors blaus del Centre Històric.
Protegir el paper que es recicla correctament
L'Ajuntament recorda que l'abocament de bosses de brossa als contenidors de paper provoca un doble perjudici. D'una banda, dificulta el bon funcionament del sistema de recollida selectiva i, de l'altra, contamina el paper i el cartró dipositats correctament, fet que en pot impedir el reciclatge.
El consistori assenyala que els contenidors de rebuig, orgànica i envasos -gris, marró i groc- només es poden obrir amb la targeta d'usuari, mentre que els de paper i cartró i els de vidre continuen oberts de manera permanent.
Crida al civisme
L'Ajuntament de Manresa reitera la seva crida al civisme i manté la política de tolerància zero davant els comportaments incívics relacionats amb la gestió dels residus.
En aquest sentit, recorda que aquestes conductes poden comportar sancions i que també s'ha incorporat una nova taxa addicional per als usuaris que no facin servir la targeta obligatòria per dipositar els residus als contenidors que ho requereixen. El consistori subratlla que el manteniment de l'espai públic i la correcta separació dels residus són elements clau en la transformació i la millora de la ciutat.