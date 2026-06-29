Moià estrena dimecres els contenidors tancats per duplicar el percentatge de reciclatge

A partir d'aquest dimecres, 1 de juliol, Moià farà un canvi radical en la gestió de residus amb l'entrada en funcionament del nou model de contenidors tancats per a les fraccions orgànica i resta. El sistema, que requereix una targeta electrònica o una aplicació mòbil per a l'obertura, busca capgirar les xifres actuals i passar del 36% de reciclatge actual a més del 70% a la vila. La transició, que ha obligat a obrir un punt d'atenció d'urgència per repartir el material de tancament, ha generat diversos dubtes operatius entre els veïns per les noves limitacions físiques i de calendari.
Últims dies per a la recollida del kit a la plaça del CAP
Per poder fer servir els nous contenidors, l'Ajuntament de Moià ha demanat la col·laboració ciutadana per recollir el material obligatori. El punt de repartiment es troba instal·lat a la plaça del CAP i romandrà actiu fins a l'1 de juliol, amb horari de matí (de 10.30 h a 14 h) i de tarda (de 16 h a 19.30 h).
El kit lliurat a cada habitatge està format per dues targetes electròniques vinculades al domicili, un cubell reixat i transpirable per a l'orgànica, bosses compostables i un imant informatiu per a la nevera. Durant aquests dies previs, s'ha detectat l'acumulació de brossa fora dels contenidors en alguns punts concrets del municipi, una situació que s'espera reconduir un cop el tancament sigui definitiu. Per resoldre qualsevol incidència, el Consorci del Bages ha habilitat el telèfon 605 332 840 i el correu recollida@consorcidelbages.cat.
Un canvi organitzatiu per reduir el rebuig i el seu impacte financer
L'objectiu principal del consistori és frenar l'alt volum de residus no seleccionats. L'any passat, Moià va recollir 17.500 tones de rebuig, fet que va suposar un cost de 175.000 euros només en taxes d'abocador, una xifra que es preveu que segueixi augmentant si no es prenen mesures. Les anàlisis del servei constaten que el 60% del contingut actual de les bosses de resta és matèria orgànica que es llença incorrectament.
Per aquest motiu, el model d'obertura es diferencia segons la fracció: l'orgànica es podrà obrir cada dia de la setmana sense límit de vegades, mentre que la fracció resta (rebuig) quedarà limitada a un sol dia a la setmana. El consistori ha separat clarament la recollida domèstica de la comercial; els grans productors, com bars i restaurants, disposaran d'un servei porta a porta amb contenidors propis amb clau que hauran de treure al carrer el dia específic que els pertoqui segons el calendari establert.
La gestió dels dubtes sobre les limitacions i les boques petites
La implantació ha fet sorgir diversos dubtes entre la població, especialment al voltant de la mida de les boques dels nous contenidors de l'orgànica i el rebuig, que fan 23 per 23 centímetres, impedint l'entrada de bosses grans o estàndard. Des del consistori s'aclareix que aquest model correspon a una licitació conjunta realitzada pel Consorci del Bages per a nou municipis i que la dimensió reduïda respon a la filosofia de forçar la separació prèvia dels envasos, el paper i el vidre, que mantenen l'obertura lliure. Tot allò que no passi per la boca, com les restes de poda o voluminosos, s'ha de portar a la deixalleria o gestionar-se amb el servei de recollida a domicili de la brigada.
Pel que fa a la limitació d'obrir el rebuig un cop a la setmana, els usuaris poden escollir en el moment de recollir la targeta si prefereixen fer-ho els dijous o els diumenges, una mesura pensada per facilitar la gestió a les segones residències. Així mateix, el sistema preveu flexibilitat per a situacions especials: les famílies amb nadons o persones grans amb bolquers tenen l'accés ampliat autoritzat a la targeta. L'Ajuntament manté la porta oberta a estudiar solucions i aplicar excepcions puntuals segons es desenvolupi el servei en casos com els habitatges amb moltes dones en edat menstrual o aquells propietaris amb més de dos gats que hagin de buidar la sorra de les mascotes de forma més recurrent.