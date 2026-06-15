Moià aprova el document tècnic que defineix la futura rehabilitació de Les Faixes II

El ple de l'Ajuntament de Moià va aprovar el passat 20 de maig, per deu vots favorables, el Document de Validació Tècnica (DVT) del projecte de rehabilitació de l'equipament cultural Les Faixes II. Aquest document estableix les bases tècniques que hauran de guiar la redacció del futur projecte executiu de l'actuació.
Definició dels criteris del futur equipament
El DVT fixa les principals característiques arquitectòniques, funcionals i energètiques que haurà d'incorporar la futura rehabilitació. Entre les actuacions previstes hi ha la rehabilitació de la façana del cos oest de l'edifici i la reorganització dels espais interiors.
La proposta contempla concentrar en una mateixa planta el teatre, l'escola de dansa i l'escola de música, mentre que la planta d'accés disposarà d'una àmplia zona porxada. La planta superior es reservarà per a altres usos encara per determinar, amb l'excepció de l'espai destinat al teatre.
Millora de la connexió entre espais i de l'eficiència energètica
El document també planteja reforçar la continuïtat urbana entre les diferents àrees funcionals de l'edifici mitjançant elements de transició que facilitin la connexió dels espais i contribueixin a millorar-ne el comportament energètic.
Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament fa un nou pas en la definició del futur equipament cultural de Les Faixes II, que haurà d'esdevenir un espai de referència per a l'activitat cultural i formativa del municipi.