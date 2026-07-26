Santa Anna reafirma la tradició i la participació popular a Santpedor

Santpedor ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de Santa Anna, una de les cites més arrelades del calendari festiu del municipi, que ha tornat a reunir centenars de persones en un programa que ha combinat tradició, cultura popular i activitats per a totes les edats. La celebració ha coincidit enguany amb la cloenda de l'Estiu Jove, que ha posat el punt final dissabte a la nit amb el Concurs de Música Jove i el concert dels Strombers.
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha destacat que la festa "mantingui ben viva aquesta celebració que prové d'uns fets ocorreguts fa més de 500 anys" i l'ha definida com "una mostra de la cohesió que tenim com a poble, punt de trobada entre familiars i amistats, i un exemple més de la implicació del nostre teixit associatiu i de les persones voluntàries que la fan possible".
El Club de Tennis Santpedor pren el relleu com a abanderat
Un dels actes més destacats del cap de setmana va tenir lloc dissabte al vespre amb el relleu dels abanderats de la vila. En aquesta ocasió, la distinció ha recaigut en el Club de Tennis Santpedor, en reconeixement a la seva trajectòria i al seu compromís amb el teixit associatiu i esportiu del municipi.
L'entitat va rebre la bandera de Santpedor durant l'acte institucional i, l'endemà, va encapçalar la tradicional caminada entre l'ermita de Sant Francesc i l'ermita de Santa Anna de Claret.
La jornada de dissabte també va incloure el lliurament dels premis del Concurs de Balcons Florits, la renovació del vot a Santa Anna, actuacions de la colla castellera de Santpedor, els Geganters, els Batukd'or i els Bous de Foc, així com la tradicional botifarrada organitzada per la Llar d'Avis Ca l'Arola i el Ball de Sant Jaume.
Paula Jim guanya el Concurs de Música Jove
La cloenda de l'Estiu Jove va convertir dissabte a la nit l'aparcament de Cal Llovet en l'epicentre de la música en directe. El Concurs de Música Jove, organitzat pel Casal de Joves del Lokal de la Vila, va reunir els grups Saturday Whisper, Nur i Paula Jim, que van competir en una votació molt ajustada. Finalment, el jurat va proclamar guanyadora Paula Jim.
La nit es va completar amb el concert dels Strombers, que, a més del seu repertori habitual, van interpretar en directe el nou himne del Club de Futbol Santpedor.
La caminada i les sardanes posen el punt final a la festa
La programació va continuar diumenge amb la tradicional caminada fins a l'ermita de Santa Anna de Claret, la missa en honor de la patrona i l'esmorzar de germanor. A la tarda, els actes van finalitzar amb la visita a la Santa, el Cant dels Goigs i una audició de sardanes amb la Cobla Els Lluïsos.
Durant tota la jornada també va funcionar el trenet entre Cal Llovet i l'ermita de Santa Anna de Claret, que va facilitar els desplaçaments dels assistents.