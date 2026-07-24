Santpedor celebrarà Santa Anna amb tradició, música i els Strombers aquest cap de setmana

Santpedor celebrarà aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol, la festa de Santa Anna, patrona del municipi, amb un programa que combinarà els actes més tradicionals amb propostes musicals i festives. La celebració culminarà diumenge amb el pelegrinatge fins a l'ermita de Santa Anna de Claret, mentre que dissabte al vespre tindrà lloc el concert dels Strombers dins la cloenda de l'Estiu Jove.
El Club de Tennis prendrà el relleu dels abanderats
Un dels moments més destacats de la festa serà el relleu dels abanderats de la vila, una distinció que aquest any recaurà en el Club de Tennis Santpedor en reconeixement a la seva trajectòria i implicació en el teixit associatiu i esportiu del municipi.
L'acte institucional de dissabte servirà perquè l'entitat rebi la bandera de Santpedor. L'endemà diumenge serà l'encarregada de portar-la des de l'ermita de Sant Francesc fins a l'ermita de Santa Anna de Claret en la tradicional caminada.
Dissabte amb cultura popular i concert dels Strombers
La jornada de dissabte inclourà el lliurament dels premis del Concurs de Balcons Florits, la renovació del vot a Santa Anna, actuacions de cultura popular, una botifarrada organitzada per la Llar d'Avis Ca l'Arola i el tradicional ball de Sant Jaume a la plaça Gran U d'Octubre.
La celebració coincidirà també amb la cloenda de les activitats de l'Estiu Jove. A partir de les nou del vespre, l'aparcament de Cal Llovet acollirà el Concurs de Música Jove i el concert del grup Strombers, que també interpretarà el nou himne del Club de Futbol Santpedor.
Pelegrinatge, missa i sardanes diumenge
La festa continuarà diumenge amb els actes més tradicionals. A les set del matí sortirà el pelegrinatge des de l'ermita de Sant Francesc fins a Santa Anna de Claret, on se celebrarà la missa en honor de la patrona.
La jornada es completarà amb un esmorzar de germanor i una audició de sardanes. A la tarda, a les set, es farà la visita a la Santa amb el Cant dels Goigs i una nova audició de sardanes, en aquesta ocasió amb la Cobla Els Lluïsos.
Trenet per facilitar els desplaçaments
Com és habitual, l'Ajuntament habilitarà un trenet per connectar Cal Llovet amb l'ermita de Santa Anna de Claret durant la jornada de diumenge. Al matí, el servei funcionarà entre 1/4 de 9 i 2/4 de 12 hores, mentre que a la tarda ho farà de les 6 a les 9.
La celebració de Santa Anna coincidirà amb el festiu local de Santpedor, que enguany serà dilluns 27 de juliol. La programació completa es pot consultar al web municipal.