L'Estiu Jove de Santpedor oferirà un mes d'activitats i es tancarà amb els Strombers

Santpedor tornarà a apostar aquest juliol per una programació d'oci juvenil variada amb una nova edició de l'Estiu Jove. Organitzat pel Casal de Joves del Lokal de la Vila, el programa reunirà durant quatre setmanes una àmplia oferta d'activitats gratuïtes que culminarà el 25 de juliol amb el Concurs de Música Jove i un concert dels Strombers coincidint amb el cap de setmana de Santa Anna.
Un juliol ple de propostes per als joves
L'Estiu Jove combina activitats esportives, culturals, tecnològiques i creatives amb l'objectiu d'oferir espais de trobada, participació i diversió durant les vacances escolars.
Entre les activitats més destacades hi ha el taller de batuts de gelats, previst per al 2 de juliol, una experiència de realitat virtual amb el popular joc Fruit Ninja el 9 de juliol i un sopar de gala que es farà el 22 de juliol.
La música també tindrà un paper destacat en la programació amb una tarda de karaoke, un concurs de talents i una sessió amb DJ, a més d'una matinal de cinema oberta als participants.
Creativitat i esport
La vessant artística estarà representada amb tallers de joieria, pintura i personalització de samarretes, així com amb un concurs de figuretes de plastilina que buscarà fomentar la creativitat dels participants.
Pel que fa a l'activitat física, el programa inclourà diferents competicions esportives com tornejos de futbol sala, vòlei platja, futbolí, tennis de taula i petanca.
Els Strombers posaran el punt final
La cloenda de l'Estiu Jove arribarà el 25 de juliol amb la celebració del Concurs de Música Jove i un concert dels Strombers, una de les formacions més populars de l'escena festiva catalana.
Des de l'organització assenyalen que la iniciativa vol fomentar la convivència, la participació i els hàbits saludables entre els joves del municipi, oferint alternatives d'oci durant el període estival i afavorint la implicació del jovent en la vida social de Santpedor.