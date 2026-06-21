Santpedor consolida el seu torneig de cubs de Rubik

Santpedor ha viscut aquest cap de setmana la tercera edició del seu torneig de cubs de Rubik. Una norantena de jugadors s'han concentrat durant tot el cap de setmana a la sala cal Llovet en una competició organitzada per l'Associació Catalana d'SpeedCubing que ha comptat amb la col·laboració de l'Associació Espanyola d'SpeedCubing i de l'ajuntament bagenc. La major part dels participants han estat catalans però fins a dotze països hi han estat representats.
Modalitats com el clàssic 3x3x3 (una de les joguines més venudes de la història), el 2x2x2, la piràmide o la resolució del cub a cegues han repetit respecte l'edició passada. En total, els participants han tingut fins a dotze opcions diferents. Representen una més que l'any 2025 ja que enguany s'hi ha afegit el Fewest Moves Challenge. Aquesta competició tracta de resoldre el cub amb el mínim de moviments possibles. Els participants tenien una hora de temps per resoldre el cub tants cops com els fos possibles. A més, havien d'anotar la ruta per a la resolució per acreditar el nombre de moviments.
Aquesta nova modalitat ha tingut, a més, la peculiaritat que s'ha disputat simultàniament a una cinquantena de localitats a nivell mundial. A Santpedor s'ha celebrat entre les dues i les sis de la matinada. El nivell ha estat molt alt i Mauro Moisés Ortega ha batut el rècord d'Espanya.
L'organització ha volgut destacar que enguany els premis han estat més repartits i s'han incorporat noves cares al podi final respecte edicions anteriors. També han augmentat les participants femenines. Tot i això, sempre hi ha jugadors que mantenen el seu nivell i s'emporten a casa un bon feix de medalles. Un cop més, Arnau Tous ha estat el jugador més premiat i entre altres guardons s'ha endut el de, 3x3x3. Ot Caminal, Jordi Lleixà, Daniel Cofreces o Mauro Moisés Ortega han estat altres dels jugadors destacats.