Santpedor obre la convocatòria per accedir a un habitatge municipal de lloguer

L'Ajuntament de Santpedor ha obert la convocatòria per a la cessió d'un habitatge municipal mitjançant un contracte de lloguer per a l'any 2026. La iniciativa està destinada a unitats de convivència formades per entre dues i cinc persones que compleixin els requisits de renda establerts a les bases.
Convocatòria oberta fins al 15 de juliol
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud des d'aquest 17 de juny i fins al pròxim 15 de juliol. L'habitatge s'emmarca en les polítiques municipals per facilitar l'accés a un lloguer assequible i ampliar les opcions residencials per a la ciutadania.
La convocatòria s'adreça a unitats de convivència conformades com a mínim per dues persones i com a màxim per cinc, sempre que s'ajustin als trams de renda fixats pel consistori.
La regidora destaca l'ampliació dels criteris d'accés
La regidora d'Habitatge, Marijó Aubarell, ha valorat positivament l'obertura d'aquesta nova convocatòria després de la formalització del primer lloguer assequible municipal.
Segons ha explicat, la nova convocatòria s'obre a tota la ciutadania i introdueix alguns canvis respecte a anteriors plantejaments, com la reducció a dues persones del mínim necessari per optar-hi i la valoració dels ingressos provinents de prestacions garantides, com ara pensions de jubilació o altres ajudes econòmiques.
Sol·licituds en línia o presencials
El tràmit es pot realitzar telemàticament a través del web municipal o bé de manera presencial a les dependències de l'Ajuntament de Santpedor. L'atenció presencial es fa a la planta baixa de l'edifici consistorial, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia, i també els dijous de 5 de la tarda a 7 del vespre. El consistori ha habilitat tota la informació i la documentació necessària per formalitzar la sol·licitud dins del termini establert.