La Festa Major de Santpedor tanca amb una elevada participació

La Festa Major de Santpedor ha finalitzat aquest dilluns després de cinc dies d'activitats que han omplert els carrers del municipi amb propostes per a totes les edats. La programació, amb més de quaranta actes, ha estat marcada per l'alta participació ciutadana i per la bona acollida de diverses novetats incorporades enguany.
El tradicional concert d'havaneres, a càrrec del grup Port Bo, ha posat el punt final a la Festa Major. L'acte de cloenda ha acabat amb el cant col·lectiu de La Bella Lola, una de les cites més emblemàtiques del programa festiu santpedorenc.
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha valorat positivament el desenvolupament de la festa. Segons ha destacat, els actes han registrat una elevada participació i han servit perquè molts veïns i veïnes es retrobessin per gaudir de la celebració. També ha remarcat la bona acceptació d'algunes de les novetats d'aquesta edició, com el sopar popular o els inflables impulsats pel Consell dels Infants.
Un cap de setmana ple d'activitats
Després dels primers dies de festa, marcats pel pregó institucional, l'entrada de penyes i les activitats de cultura popular, la programació va continuar diumenge amb propostes diverses repartides per diferents espais del municipi.
Entre les activitats destacades hi va haver el dinar de Valentes i Valents, una gimcana al recinte de penyes, la Festa Holy a l'aparcament de Cal Llovet i una audició de sardanes a la plaça Catalunya amb la Cobla Ciutat de Manresa. Els més petits també van disposar d'espais de jocs de fusta i d'una tarda d'inflables d'aigua al camp de futbol organitzada pel Consell dels Infants.
La jornada es va completar amb un Trial Show al polígon Santa Anna III, la tradicional Ruta dels Portals amenitzada per la Xaranga Bandsonats, el ball de nit de la Welcome Band, la descassacada i la tronada dels Bous de Foc, abans dels concerts i sessions musicals de la nit.
Cloenda amb activitats familiars i cultura popular
El dilluns, últim dia de Festa Major, ha començat amb la festa de l'escuma del grup Més Tumàcat i ha continuat a la tarda amb una festa aquàtica a les piscines municipals. La jornada també ha inclòs el tradicional dinar trinxat al recinte de penyes i una actuació musical a Cal Llovet.
La botifarrada popular celebrada a la plaça Gran U d'Octubre ha estat un dels actes més concorreguts de la jornada de cloenda. Posteriorment, les havaneres de Port Bo han reunit nombrosos assistents abans del tradicional cant de La Bella Lola, que ha posat punt final a una Festa Major marcada per la convivència, la cultura popular i l'alta participació ciutadana.