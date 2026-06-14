La Festa Major de Santpedor supera l'equador amb carrers plens i actes multitudinaris

La Festa Major de Santpedor ha arribat a la meitat de la programació després de tres dies d'intensa activitat amb una elevada participació en els actes culturals, festius i populars organitzats al municipi.
El pregó de Carme Comellas va donar el tret de sortida
La Festa Major de Santpedor va arrencar dijous amb el pregó institucional pronunciat per la doctora Carme Comellas Berenguer a la Capella de Sant Andreu, en un acte que va obrir cinc dies de celebració al municipi.
La jornada inaugural es va completar amb la XIII Empartxada, l'Empartxafoc amb els Bous de Foc i el concert del grup Mitjanit, que va donar inici a les nits festives.
Els infants i la cultura popular, protagonistes divendres
Divendres el protagonisme va recaure en els més petits amb el pregó infantil del Consell dels Infants de Santpedor i diverses activitats adreçades al públic familiar, entre les quals l'espectacle del grup Xerric.
La jornada també va incloure el ball del Bou Brufadet, una encesa conjunta dels diables petits i la presentació del Bou de goma.
Al vespre, l'entrada de penyes va tornar a omplir la plaça amb centenars de persones. La plantada de gegants, la mostra de cultura popular santpedorenca amb geganters, castellers, bastoneres i Bous de Foc, així com l'encassacada del Timbaler, van precedir el tradicional tret de sortida de la festa i la cercavila fins al recinte de penyes.
La música es va allargar fins a la matinada amb les actuacions de DJ Neus González i DJ Tomàs.
Els nous vestidors de les piscines s'estrenen en plena festa
Dissabte va ser una de les jornades més intenses del programa. Al matí es van inaugurar els nous vestidors i la recepció de les piscines municipals, coincidint amb el cinquantenari de l'equipament.
La programació va continuar amb una masterclass de zumba dirigida per Susanna Massagué, que va reunir nombrosos participants a la plaça, i amb el tradicional Concurs de Paelles al Sol al recinte de penyes.
A la tarda, el Gimnàs Sport Centre va oferir una mostra de les seves activitats, mentre que les penyes van protagonitzar una nova cercavila pels carrers del municipi. L'Orquestra Saturn va omplir Cal Llovet amb una tarda de música i ball.
També es van celebrar l'espectacle familiar Menuda Comèdia, les Corredisses Petites dels Bous de Foc i una de les novetats d'enguany, el sopar popular i bingo musical amb el grup santpedorenc Rewind, que va tenir una bona acollida.
La nit va culminar amb les actuacions de La Tropical, DJ Enka i DJ Gami, en una de les jornades més multitudinàries de la festa.
La cultura popular omple els carrers aquest diumenge
La programació d'aquest diumenge ha començat amb les tradicionals matines de la Xaranga Bandsonats i un esmorzar popular amb coca i xocolata.
El principal acte del matí ha estat la Matinal de Cultura Popular, que ha recorregut els carrers del municipi des de la plaça Gabriel Prat fins a la plaça Gran U d'Octubre.
La cercavila ha comptat amb la participació dels Castellers de Santpedor, la Colla Gegantera, els Bous de Foc, l'Associació de Cultura Popular Escoles de Santpedor, Batuk d'Or i la Colla Bastonera, mostrant el patrimoni festiu i tradicional de la vila.
Encara queden dues jornades de celebració
Amb dues jornades encara per davant, la Festa Major de Santpedor manté un ampli programa d'activitats que continuarà omplint els carrers del municipi de música, tradició i convivència fins al seu tancament aquest dilluns.