Santpedor estrena els nous vestidors de les piscines coincidint amb el seu 50è aniversari

L'Ajuntament de Santpedor ha inaugurat aquest dissabte la renovació integral dels vestidors i de l'edifici d'accés de les piscines municipals, una actuació que coincideix amb els 50 anys de l'equipament.
Un edifici renovat per a la nova temporada d'estiu
Les piscines municipals de Santpedor han obert aquest dissabte la temporada d'estiu amb una imatge completament renovada. L'Ajuntament ha inaugurat la remodelació integral dels vestidors i de la recepció de l'equipament, una actuació que ha permès transformar els espais interiors i adaptar-los a les necessitats actuals.
Els veïns han pogut visitar les noves instal·lacions, que ara disposen d'un espai més diàfan, accessos més amplis i adaptats a la normativa d'accessibilitat, així com vestidors de més dimensions i serveis modernitzats.
A més, aquesta temporada les piscines incorporen noves zones d'ombra i un espai amb hamaques a la zona de pícnic.
Una actuació que coincideix amb els 50 anys de les piscines
La inauguració s'ha celebrat coincidint amb el cinquantè aniversari de la construcció de les piscines municipals, inaugurades l'any 1976, i dins dels actes de la Festa Major de Santpedor.
L'alcalde, Agustí Comas, ha destacat que es tracta d'un equipament que ha anat incorporant millores al llarg de les darreres dècades i que ara estrena un edifici d'accés i vestidors completament modernitzat.
Segons ha assenyalat, l'actuació permet disposar d'unes instal·lacions més confortables i reforça el paper de les piscines municipals com un equipament de referència a la comarca.
Una reforma integral mantenint l'estructura original
Les obres han respectat el volum original de l'edifici, però n'han reorganitzat completament la distribució interior per guanyar amplitud i funcionalitat.
Els treballs han inclòs la millora de l'accés a l'edifici i a les piscines per adaptar-lo als criteris actuals d'accessibilitat, la modernització de les dutxes i els lavabos i la creació de vestidors més amplis. La reforma ha tingut un cost de 299.529 euros, IVA inclòs.
Una exposició repassa mig segle d'història
L'acte inaugural també ha servit per presentar una exposició fotogràfica dedicada als 50 anys de les piscines municipals. La mostra recull imatges històriques de l'equipament i ha estat elaborada amb la participació de la historiadora Mireia Vila, la col·laboració del Club Natació Santpedor i la cessió de fotografies per part de veïns i veïnes del municipi.
L'exposició itinerant es podrà veure ampliada a la Biblioteca de Santpedor a partir del mes de setembre, mentre que el recull fotogràfic també està disponible en format digital a través del web municipal.